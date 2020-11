Hosszú Katinka: ez hatalmas sportdiplomáciai siker

A világbajnok magyar úszó az M4 Sport Sporthíradóban elmondta, hatalmas sportdiplomáciai sikernek tartja, hogy az ISL befektetőjét sikerült meggyőzni a magyarországi rendezésről.

"Az úszók és a szakmai stábok is nagyon élvezték az ittlétet, Magyarországról és Budapestről pedig továbbra is úgy beszélnek, mint a kedvenc versenyhelyszínükről, ahol most ráadásul több világcsúcs is megdőlt" – mondta Hosszú, akinek csapata, az Iron nem jutott be a döntőbe.

Hosszú Katinka arról is beszélt, hogy nagyon hiányoztak a versenyek a felkészüléséből, és "ha lett volna még tíz verseny, akkor formába lendül" az ISL-re. Bízik benne, hogy hamarosan minél több viadalon tud majd medencébe ugrani, és akkor a felkészülése is visszatér a korábbi ritmusba. Megjegyezte,

sokkal jobb formában érzi magát és motiváltabb most az ISL szezont követően, mint korábban, amikor nyolc hónapon keresztül nem tudott versenyezni,

ezért a mostani csapatviadal nagy lökést adott neki a jövőre.

A Cali Condors csapat győzelmével zárult ISL idei szezonját a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat részvételével rendezték meg a Duna Arénában. A Magyarországra érkezett sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan "buborékban" kellett élniük.

