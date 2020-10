Vámosi Péter: Hamilton hamarabb bajba kerülhet, mint gondolnánk

Az utóbbi versenyeken, főként a Forma-1 új pályáin egyre inkább az a trend van kialakulóban, hogy bár Valtteri Bottas rendre hozza a pénteki napokat, majd a szombati szabadedzéseket, az időmérőn valami történik, és „az utolsó utáni pillanatban” Lewis Hamilton bebiztosítja a pole pozícióját a futamra.

Nem állítható ugyanakkor, hogy a finn versenyző lemondott volna a vb-címről – jegyezte meg Vámosi Péter –, hiszen a legutóbbi futam rajtja után nem sokkal is jobban tudott helyezkedni csapattársánál. Annak ellenére, hogy bár a Portugál Nagydíj sima versenynek tűnhetett, részleteiben mégiscsak érdekesen alakult, ahogyan korábban a nürburgringi, és remélhetően majd a soron következő imolai is fog. Ezzel együtt Lewis Hamilton elmondhatja magáról, hogy ő az az F1-pilóta, aki a valaha volt legtöbb versenyt megnyerte. Olyannyira, hogy a Red Bull-os Max Verstappen (23) keserédes szájízzel jegyezte meg,

ha mostantól elkezd viszonylag állandó jelleggel nyerni, lesz vagy 40 éves, mire adott esetben beérheti.

Vámosi Péter érdekességként tette hozzá, hogy 14 évvel Michael Schumacher 2006-ban aratott utolsó, 91. futamgyőzelme után új rekordokról lehet beszélni, és innentől kezdve a határ a csillagos ég, akár száz fölé is kerülhet a pole pozíciók vagy a versenyek száma. Mindez pedig egyrészről szomorú, tekintve, hogy ilyen szintű dominanciával bír a brit pilóta, másrészt a dolog szépsége, hogy feszegetheti a határokat, a sajátjait is. A szakember ugyanakkor nem gondolja, hogy a tíz vb-cím lenne a cél, hiszen lassan, de biztosan ő is közeledik a 40 felé, a reflexei nem lesznek jobbak, miközben van egy nagyon jó fiatal generáció, amelynek tagjai - ha megfelelő technikát kapnak maguk alá - gondoskodhatnak arról, hogy Lewis Hamilton sokkal hamarabb bajba kerülhet, mint gondolnánk. Ha jövőre még nem is,

2022-ben mindenképp többesélyessé válhat a világbajnokság

– tette hozzá.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Jose Sena Goulao