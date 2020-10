Mindenki egy tetováláson kattoghat: szenzációs sztorikat hozott az Eifel Nagydíj

Kiemelkedő, hogy Kimi Räikkönen a 323. nagydíján indult, ami egyedülállónak mondható, hiszen végigtekintve a Forma-1-es versenynaptárakon egészen 1950-től, mindez azt jelenti, hogy szinte az egyharmadán jelen volt a finn pilóta – hívta föl a figyelmet az InfoRádiónak nyilatkozó Vámosi Péter.

Nem is beszélve Nico Hülkenberg elképesztő, hirtelen beugrásáról, amiről szombat délelőtt 11-kor értesült a német autóversenyző, aki négy időmérő kör megtétele után a nyolcadik helyen végezett. De ugyancsak a „szenzációs sztorik” közé sorolandó, hogy az év közben igencsak lesajnált Renault-val Daniel Ricciardo végre valahára odaért a dobogós helyezéshez. A Racingline.hu főszerkesztője viccesen megjegyezte, mehet a „kattogás”, hogy csapatfőnökének, Cyril Abiteboulnak milyen tetoválást kell majd ennek örömére varratnia, hiszen egy sörözést követően történt egy felelőtlen fogadás, amit így az ausztrál pilóta nyert meg.

Ezzel szemben – saját bevallása szerint is – már csak a csodában bízhat a vb-címért folytatott küzdelemben Valtteri Bottas, aki ugyan szenzációsat csatázott az Eifel Nagydíj rajtjánál Lewis Hamiltonnal, és sikerült is visszaelőznie mercedeses csapattársát, de aztán a 13. kör elején hibázott egy nagyot, ráadásul műszaki hiba miatt ki is kellett állani. Vámosi Péter emlékeztetett, a Mercedesnek gyakorlatilag a Nürburgringen kellett az első technikai problémával szembenéznie az idei évben, amivel

hatalmassá vált a szakadék a finn és a brit pilóta között,

most 69 pont a különbség. Hat versenyhétvége van hátra, köztük a Portugál Nagydíj, ahol még sosem rendeztek futamot, az Olasz Nagydíj, hová 2006 után tér vissza a mezőny, a visszatérő Török Nagydíj, majd két bahreini futam, végül pedig Abu Dzabiban zárul a szezon. Tehát legalább négy olyan versenyhelyszín lesz, ahol lesz keresnivalója a többi indulónak, bízva abban, hogy talán nem tud olyan mértékben Bottas alkalmazkodni.

A szakértő végül megjegyezte, nem elfelejtendő, hogy még

a koronavírus-járvány is „beleköphet a levesbe”,

ami például Hamilton „kidőlése” esetén akár 52 ponthoz is hozzájuthatja a sorban következő, jelesül Valtteri Bottast, amennyiben megnyeri a versenyeket. Ezért Vámosi Péter szerint nem lehet száz százalékosan lezárni az évet, még ha minden jel abba az irányba mutat, hogy nemcsak futamgyőzelmek számában dönti meg Michael Schumacher eddigi rekordját a brit az idei esztendőben, hanem kiegyenlíti a világbajnoki címek számában is.

Nyitókép: MTI/AP/EPA/Ronald Wittek