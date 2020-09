Rossi újoncot is behívott, Dzsudzsákot még nem

A szokásosnál bővebb keretet hirdetett ki Marco Rossi, mivel ezúttal három meccsen lép pályára a válogatott. A Szerbia és Oroszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést megelőzően október 8-án Eb-pótselejtezőn Bulgária ellen lép pályára az együttes.

Minden csapatrészben történtek kisebb változások, de ezúttal olyanokra is számít a szövetségi kapitány, akik szeptemberben még csak beugróként kaptak meghívót, teljesítményükkel azonban kivívták a szakmai stáb bizalmát.

A keret újonca a ZTE FC-ben játszó Könyves Norbert, de Marco Rossitól a Kasimpasában játszó Varga Kevin is most kapott először meghívót - írja az MLSZ a honlapján.

A védőknél Botka Endre és Hangya Szilveszter is ott van a keretben, de a szeptemberben csak később meghívott Kecskés Ákosra is számít a kapitány. Ugyanez elmondható a középpályán Holender Filipről, míg Gazdag Dániel, aki egy hónapja a koronavírus-járvány miatt nem csatlakozhatott a csapathoz, ezúttal remélhetőleg már részese lehet majd az összetartásnak.

"Vannak a keretben olyan játékosok, akiknek a meghívását már szeptemberben is terveztük, de sérülés miatt le kellett mondanunk róluk – fogalmazott Marco Rossi. – Könyvest már hosszú ideje figyeljük, nagyszerű formában van, de a sérülése miatt nem tudtuk meghívni egy hónappal ezelőtt, és ugyanezen indok miatt kellett eltekintenünk Hangya és Botka szerepeltetésétől is. Olyan játékosokat is meghívtunk, akik szeptemberben lehetőséget kaptak és éltek vele, így most már az edzőtábor elejétől kezdve számolunk velük. A mostani keretben két játékossal több van, hiszen eggyel több meccset játszunk, de huszonhárom mezőnyjátékos és három kapus véleményem szerint biztosítja azt, hogy megfelelően tudjuk frissíteni a csapatot a második és a harmadik mérkőzésre is. Ezúttal is a két éve érvényben lévő szabályok mentén alakítottuk ki a keretet, ugyanakkor

van egy kivétel Szalai Ádám személyében, aki egy héttel ezelőttig a Mainz első csapatával edzett, illetve a Német Kupában is pályára lépett, de jelenleg is tréningezik, vagyis jó formában van."

A csapat első meccse a szófiai Eb-pótselejtező lesz, amely túlzás nélkül nevezhető az idei esztendő eddigi legfontosabb meccsének. Ezt követően két Nemzetek Ligája-mérkőzés vár a csapatra, vagyis olyan sorozatterhelés során kell helyt állnia a válogatottnak, amire korábban nem volt példa.

"Mindenki nagyon jól tudja, hogy mennyire fontos a Bulgária elleni mérkőzés. Hosszú ideje tanulmányozzuk az ellenfelünket, és alaposan felkészültünk belőlük, de valószínűleg ez fordítva is igaz. Papíron 50-50 az esélye a két csapatnak, de ha olyan teljesítményt nyújtunk, mint a szeptemberi két mérkőzésen, akkor növelhetjük az esélyünket a továbbjutásra.

Bíznunk kell magunkban, a képességeinkben, az elvégzett munkában és a taktikánkban"

- jelentette ki Rossi.

A kerettagok október 4-én, vasárnap találkoznak Budapesten, majd három nappal később utaznak el Szófiába, az Eb-pótselejtező helyszínére. A válogatott Bulgáriából Belgrádba utazik, ahol 11-én lép pályára, majd a szerb fővárosból Moszkva lesz az újabb úti cél, ahol 14-én játssza le utolsó októberi mérkőzését. A keret Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár FC)

Védők: Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven – Belgium), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (Mol Fehérvár FC), Kecskés Ákos (FC Lugano – Svájc), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Apollon – Ciprus)

Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holender Filip (FC Lugano – Svájc), Kalmár Zsolt (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Nagy Ádám (Bristol City – Anglia), Schäfer András (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg – Ausztria)

Támadók: Babati Benjámin (ZTE FC), Könyves Norbert (ZTE FC), Nikolics Nemanja (Mol Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szalai Ádám (Mainz – Németország), Szőke Adrián (Heracles Almelo – Hollandia), Varga Kevin (Kasimpasa – Törökország)

Nyitókép: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz