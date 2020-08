Talán már csak múlt idő: Messi a Barcelonánál, avagy két évtized története

Lionel Messi kapcsán már régen nem az a kérdés, hogy beletartozik-e a futballvilág legszűkebb elitjébe, felírható-e a neve a Pelé, Di Stéfano, Puskás, Maradona, Ronaldo névsor folytatójaként. Több mint egy évtizede uralja (Cristiano Ronaldóval együtt) a világ labdarúgását, ami párját ritkítja. Kettejüket nem lehet, sőt, talán nem is érdemes összehasonlítani, ugyanakkor létezik egy széles körben elterjedt különbségtétel: a portugál szupersztár mindent a lehető legmagasabb szinten megtanult a futballból, az argentin ellenben mindent ösztönösen csinál, nem csak a gyorsaságára gondolva: utolérhetetlenül.

Felsorolhatatlan, hányfajta csúcsot tart, jellemző, hogy csak a 2019–2020-as bajnoki idény alatt tizenegyet (!) állított fel vagy javított meg. Hetedszer nyerte el a spanyol bajnokság gólkirályának járó Pichichi-díjat (2009–2010, 2011–2012, 2012–2013, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020), 21 gólpasszával megdöntötte Xavi La Liga-rekordját. A spanyol élvonal történetében elsőként ért el legalább 20 gólt és 20 gólpasszt egyetlen szezonban. Ugyancsak elsőként ért el tizenkét egymást követő spanyol bajnoki idényben legalább húsz gólt. Februárban az első futballistaként érte el az ezres határt egy európai topbajnokságban és a válogatottban szerzett gólok és adott gólpasszok összegeként. Rekordot jelentő hétszer kapta meg a Hónap játékosa címet. Januárban az első futballista lett a spanyol futball történetében, aki legalább ötszáz győztes bajnokin játszott. Cristiano Ronaldo csúcsát (34) megdöntve az idényben, immár övé a legtöbb mesterhármas (36) a La Liga történetében. A Bajnokok Ligájában immár 34 különböző csapat ellen szerzett gólt, 2019 októberében, a Slavia Praha ellen sorozatban a tizenötödik idényében is szerzett BL-gólt. Összesen 634 gólt szerzett eddig a Barcelona első csapatában. S ezek csak a 2019–2020-as szezonban elért rekordjai!

Lionel Andrés Messi Cuccittini 1987. június 27-én született Rosárióban. Ötéves korában már futballozott, Santa Fe tartományban, a szülővárosában. A Club Grandoli csapatába igazolt le – egyáltalán nem véletlenül. Édesapja, Jorge abban a kis klubban ügyködött mellékállásban. Legalábbis akkor, amikor nem dolgozott éppen az egyik rosariói gyárban, fémmunkásként. Leo hamarosan továbblépett, egyik bátyját, Rodrigót követve a Newell’s Old Boyshoz igazolt. Úgy tűnt, a River is felfigyelt rá, Messi 13 évesen néhányszor edzett a „milliomosok” korosztályos csapatával – de nem szerződtették le. Részben azért, mert úgy tűnt: nagy a baj. Az orvosok felfedezték, hogy a kortársainál kisebb fiú szervezetében a kelleténél jóval kisebb arányú a csontok fejlődését is segítő növekedési hormon. Drága kezelésekre lett volna szükség, de arra nem futotta a családi költségvetésből. A família feje akkor úgy határozott, hogy átköltöznek Spanyolországba, hátha ott meg tudja keresni a fiú kezeléséhez szükséges összeget.

A Messi família az ezredforduló környékén Katalóniában telepedett le. Nem sokkal később a fiú részt vett egy tehetségkutatón a La Massíán, a Barça futballakadémiáján. Az összes megfigyelőt elvarázsolta, szerződést kapott a klubtól, sőt a kék-gránátvörös gárda még azt is vállalta, hogy fizeti a gyógyuláshoz szükséges orvosi ellátás költségeit. Graham Hunter, a Championsnak, a Bajnokok Ligája hivatalos magazinjának a felkérésére nagyszerű anyagot írt róla az előző évtized végén, amelyben megszólaltatta, például, Diego Schwarzstein orvost is, aki akkoriban a Barcelona alkalmazásában állt. Ő mesélte, hogy a 13 év körüli srácnak a csodájára jártak a klubban, azt mondták róla, hogy valóságos zseni, csak nagyon pici. A Doki megvizsgálta, s pontos diagnózist adott: „Hiányzott egy hormon, amelyet mesterséges úton tudtunk reprodukálni. De előre megmondtam, nagyon drága kezelésnek nézünk elébe.” A szülőknek nem futotta volna rá, ám a Barcelona edzői biztosak voltak abban, hogy a srácból világsztár lesz. A legendás csatár, Carles Rexach, valamint Quimet Rifé és Joan Lacueva győzködték a legnagyobb széken ülőket, a kis argentin minden pénzt megér. Lacueva, pedig soha nem vetette fel a pénz, az első adag készítményt maga megvette, mielőtt a klub egyáltalán leszerződtette volna a srácot. Rexach pedig gyorsan szervezett egy meccset, amelyen megnézte Messit, társak között is.

Messi 2000 szeptemberében, az első meccsén, öt gólt rúgott. Rendkívül erős korosztály volt az övé: a befutott játékosok közül együtt játszott már 15-16 évesen, például, Cesc Fàbregasszal, Gerald Piquével és néha a nála egy évvel fiatalabb Sergio Busquetsszel is. Piqué emlékszik a kezdetekre: „Nagyon erős csapatunk volt, de azonnal láttuk, Leo különleges. Csak nagyon-nagyon kicsi volt.”

Amikor Lionel Messi 13 évesen aláírta első szerződését a Barcelonával, 147 centi és 39 kiló volt. Akkor kapta a becenevét: La Pulga, a Bolha. Három évvel később, tehát 16 évesen, már 165 centis és 64 kilós volt.(Mostani magassága 169 centi, a versenysúlya körülbelül 69 kiló.) Kamatozott gyerekkori fegyelmezettsége (saját magának kellett beinjekcióznia a hasába a hormonkészítményt), s kamatozott az elírt edzésprogram, amelynek része volt az erősítés, a speciális diéta és a táplálék kiegészítők pontos fogyasztása is. Ugyanakkor – derítette ki Graham Hunter a már idézett írásában – akkoriban az argentin család gyermeke argentin recept szerint étkezett. Pep Guardiola beszélte rá aztán 2008 nyarán, hogy változtasson az étrendjén, s egyen több halat, zöldséget és gyümölcsöt. Leo eleinte nem nagyon lelkesedett érte, de a futballért mindenre hajlandó. S néhányat meg is szeretett a specialitások közül.

Messi egymás után hagyta maga mögött a grádicsokat (U14, U16 B, U16 A, U18 A, Barça C, Barça B), s 2003 novemberében, 16 évesen, a portói Dragão-stadion megnyitóján bemutatkozott az első csapatban. (Az egyesület történetében addig mindössze két fiatalabban debütáló játékos volt: Paulino Alcantara és a nigériai Haruna Babangida.) A Primera Divisiónban 2004. október 16-án, 17 évesen, 3 hónaposan és 23 naposan a városi vetélytárs Espanyol elleni, idegenbeli városi rangadón játszott először. A katalánok bajnoki címével zárult 2004–2005-ös idény májusának első napján megszületett első bajnoki gólja is, amivel a klub valaha volt legifjabb gólszerzője lett a Primera Divisiónban.

2006-ban már tagja volt a Bajnokok Ligája-győztes csapatnak, igaz, elég sokat kihagyott sérülése miatt. A következő két évben a Barcelona első számú csillagává nőtte ki magát, még ha sérülései többször is kihagyásra kényszerítették.

A brazilok szúrták ki elsőként!

Deco beszélt először a katalán sajtónak arról, hogy az ifisták között akad egy srác, aki majdan a nagycsapatban őket is elhomályosíthatja. Vagy, ami még nagyobb szó, aki megverheti őt és Ronaldinhót lábteniszben. Azonnal befogadták. Ronaldinho, Deco, Sylvinho, Edmílson és Belletti mindig csinált helyet az asztaluknál, hogy a kis argentin leülhessen.

Messi nekik is örökre hálás lesz. „Ronaldinho csodálatos volt. Az öltözőben mindenkivel éreztette, hogy a barátjuk vagyok, s hogy elfogadnak, hogy közéjük tartozom. Nem volt sem irigy, sem féltékeny. Ronnie volt akkoriban a vezér, s ha ő így viszonyult hozzám, eldőlt a sorsom” – emlékezett az akkoriban a világ legjobbjaként ünnepelt brazilra Messi.

Leo Messi vette át aztán a csapatban Ronaldinho szerepét, sőt már a brazil utolsó barcelonai szezonjában is őt favorizálta Joan Laporta, az akkori elnök, s a tanácsadója, Raúl Sanlehi. Felismerték, hogy Ronaldinhóra és Decóra építve a csapat nem lehet a korábbi módon sikeres, s nem tud megújulni.

Igazuk lett. Lionel Messi elképesztő sikereket ért el a katalánokkal.

Tízszeres spanyol bajnok (2004–2005, 2005–2006, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2012–2013, 2014–2015, 2015–2016, 2017–2018, 2018–2019), a Király-kupa hatszoros győztese (2008–2009, 2011–2012, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018), négyszeres Bajnokok Ligája-győztes (2006, 2009, 2011, 2015), háromszoros UEFA Szuperkupa-győztes (2009, 2011, 2015), háromszoros klubvilágbajnok (2009, 2011, 2015) lett. Talán még feljebb emelik egyéni díjai, amelyek közül érdemes kiemelni, hogy rekordot jelentő hat aranylabdát gyűjtött a France Football és az FF és a FIFA ankétján (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019), 2019-ben külön is megkapta a FIFA Best gáláján a világ legjobb futballistájának járó díjat. Ugyancsak hatszor európai aranycipővel tüntették ki a La Ligában szerzett góljai jutalmaként (2009–2010, 2011–2012, 2012–2013, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019), ez is példátlan. A FIFA éves gáláján 2007 óta hirdetik ki a FIFPro, az országos labdarúgó-szakszervezetek világszövetsége által, tagjai szavazatai alapján összeállított Év csapatát. Mindössze két játékos szerepelt benne mind a tizenhárom eddigi alkalommal: ő és Cristiano Ronaldo.

Különleges és érthetetlen kettősség jellemzi Lionel Messi klub- és válogatottbeli pályafutását. A Barçával minden sorozatban nyert már legalább egyszer, ahol csak indult, a hét Spanyol Szuperkupa-elsőséget is beszámítva 33 címet szerzett. Ám az égszínkék-fehér mezben csupán kettőt, azokat is a korosztályos futballban: 2005-ben junior-világbajnok, 2008-ban olimpiai bajnok lett, utóbbit a három túlkorossal kiegészített U23-as gárdával nyerte.

Az A-válogatottban 2005 óta 138 mérkőzésen 70 gólt szerzett – s nem nyert semmit. Nincs olyan rajongója, aki nem tudná: Messi – akárcsak Diego Armando Maradona – a magyarok ellen mutatkozott be a nemzeti tizenegyben. Budapesten Markus Merk, a német játékvezető körülbelül egypercnyi játék után kiállította. Természetesen Messi sem felejtette el az esetet, évekkel később, visszaemlékezve rá, azt mondta: „Vanczák, a védő, miután elvittem mellette a labdát, megrángatott a mezemnél fogva. Én megpróbáltam kitépni magam a kezéből, mire a bíró úgy ítélte meg, hogy könyökkel hátraütöttem. Kiállított.”

Az „átok” mintha még mindig ülne rajta. 2006-ban, már tagja volt a németországi világbajnokságon résztvevő gárdának. José Pekerman szövetségi kapitány Szerbia és Montenegró ellen állította be először, Messi lett az argentin vb-történelem legfiatalabb játékosa. Tizenhat perc alatt előkészített egy gólt, majd lőtt maga is egyet, utóbbival a vb-történelem hatodik legfiatalabb gólszerzője lett.

Négy évvel később, Dél-Afrikába már világsztárként ment. Tőle szokatlanul alacsony hatékonysággal tüzelt a nigériaiak elleni első mérkőzésen, ám dél-koreaiak elleni már ő készítette elő a mesterhármast szerző Higuaín góljait. Maradona a görögök ellen pihentetni akarta, kihasználva, hogy már továbbjutott a csapat. Messi azonban játszani akart, sőt ekkor viselte először a kapitányi karszalagot. A második gólt ő készítette elő. Benne volt a nyolcaddöntőben szerzett első gólban is, igaz, lesen volt. Az Albiceleste 3-1-re verte meg a mexikóiakat. Véletlen, de ugyanolyan sorsolást kaptak az argentinok, mint Németországban: a csoportmérkőzések után a nyolcaddöntőben kiejtették a mexikóiakat, majd következtek a németek. S megint kiestek, méghozzá egy nagy veréssel. A Nationalelf 4-0-ra győzött, az argentinok nem szenvedtek ilyen súlyos vereséget vb-mérkőzésen 1974 óta. A FIFA technikai bizottsága beválasztotta Lionel Messit a torna legjobb tíz játékosa közé, aki ugyanakkor otthon kritikákat kapott: azt remélték tőle, amit Maradona megcselekedett 1986-ban. Egy közepes képességű csapatot vezessen a földkerekség legjobb játékosa a világbajnoki címig.

2014-ben, Brazíliában, már az első meccsen megszerezte első vb-gólját, 2-1-re nyertek a bosnyákok ellen. A következő mérkőzésen, az irániak ellen szenvedett az Albiceleste, Messi a 91. percben szerezte meg a győztes gólt, 23 méterről lőtt a kapuba. A nigériaiak ellen két gólt lőtt, az volt az első duplája világbajnokságon. A nyolcaddöntőben a 118. percben készítette elő a döntő gólt, Di María lőtte be. Utána a negyeddöntőben újra Messitől indult az akció, amelyet Higuaín fejezett be a mérkőzés egyetlen góljával, a belgák ellen. Az elődöntőben, a hollandok ellen a gól nélküli 120 perc után Messi értékesítette az argentinok első tizenegyesét. Élete első felnőtt világbajnoki döntőjében ő volt az argentinok csapatkapitánya, ő vette volna át a kupát – de a német válogatott az egymást követő harmadik világbajnokságon is felülmúlta az Albicelestét. Neki be kellett érni azzal, hogy megkapta a FIFA aranylabdáját, mint a Mundial legjobb játékosa. Oroszországban már a negyedik világbajnokságán szerepelt. 2006-ban 3 (1 gól, 1 gólpassz), 2010-ben 5 (1 gólpassz), 2014-ben 7 (4 gól, 1 gólpassz) mérkőzés került a neve mellé, 2018-ban ehhez négy meccset (1 gól, 2 gólpassz) írhatott hozzá. A Copa Americácon 27 mérkőzést játszott, összesen 9 gólt szerzett. Kétszer is nagyon közel volt az Albicelestével a győzelemhez, de 2015-ben (6/1) és legjobb tornáján, 2016-ban is (5 mérkőzés/5 gól) tizenegyesekkel kikaptak a chileiektől a döntőben.

Rengeteget keresett a Barcelonánál, még többet a különböző reklámszerződéseinek köszönhetően. A France Football mértékadó összeállítása szerint a 2009 és 2014 közötti hat esztendőből ötször ő volt a legjobban fizetett futballista a világon, a Forbes 2019-ben a világ legjobban fizetett sportolójának nevezte. 2020 februárjában megkapta a Laureus World Sportsman of the Year díjat: nem csupán az első futballista, hanem az első csapatjátékos lett, aki kiérdemelte ezt az elismerés. Csak az utóbbi éveket tekintve: Novak Đoković, Usain Bolt, Roger Federer és Lewis Hamilton nyomdokába lépett.

