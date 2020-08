Titkok Messiről, a szerződéséről, s arról, miért akar azonnal távozni

A legfontosabb, hogy az FC Barcelona azt elismerte, Messi tudatta a távozási szándékát, de a klub erre egyelőre nem bólintott rá. Spanyol és argentin források ugyanakkor kizárják, hogy a csatár a jövőben a Barçában folytassa a karrierjét. Abban a klubban, amelynek 2000 óta a tagja.

A nézetkülönbség abból fakad, hogy van egy tudott záradék a játékos és a klub közötti szerződésben, amelynek alapján Messi minden szezon végén június 10-ig, valójában a klubidény végéig bejelentheti távozási szándékát. Ha ezt megteszi, a Barcelona köteles őt átigazolási díj nélkül elengedni, függetlenül attól, hogy a szerződés majd csak jövőre, 2021-ben jár le.

A mostani vita – amelyről az ismert és tekintélyes argentin újságíró, Martin Mazur az AIPS, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség honlapján azt írta, akár a bíróságra is kerülhet – ezen értelmezési kérdés körül zajlik. Messi szerint a koronavírus-járvány miatt szezonhosszabbítás ezt a pontot is „újraírta” a szerződésben – ebben jogilag nincs igaza.

Joan Gaspart, aki 2000 és 2003 között betöltötte a klubelnöki pozíciót, azt állítja, látta személyesen Messi szerződését, s ennek alapján

egyértelmű, hogy a játékos nem távozhat ingyen.

Azt mondta: „Ha Messi kevesebbért, mint 700 millió euró távozhat, az megalázóbb lesz, mint a 2-8.” Még hozzátette: „Szeretem Leót, de a Barcelonát még inkább.”

A Barça jelen állás szerint ragaszkodik ahhoz, hogy Messi elmulasztotta a „szabadulási határidőt”, s csak akkor engedi el, ha a vevő kifizeti a kivásárlási árat, ami 700 millió euró.

Ezt nyilvánvalóan senki sem fogja kifizetni, de nagy kérdés, hogy a klub el akarja-e vinni a végső kenyértörésig az ügyet. Ebben az esetben nem zárható ki, hogy a 34. évében járó Messi inkább kivár egy évet, ugyanis ezzel aligha fogják rávenni a folytatásra. Mazur szerint, ha így történik majd, a világklasszis futballista pályafutása Maradona-szerű fordulatot vehet. Mint ismert, a nagy előd is kihagyott a kilencvenes években (ráadásul kétszer is) egy-egy évet. Az első után képes volt visszanyerni a formáját Sevillában.

De vissza Messihez, aki egyes vélemények szerint már a Bayern München elleni félidőben eldöntötte, hogy távozik, mások szerint a Ronald Koemannal, az új edzővel való beszélgetés tette be nála a kaput. A Marca szerint Koeman közölte vele, hogy

neki is be kell állnia a sorba, „semmiféle előjog nem létezik a jövőben”.

Ugyancsak létező vélemény, hogy Messinek nagyon nem tetszik az a folyamat, amely a korábbi kulcsjátékosokkal kapcsolatban elkezdődött. Elsősorban Luis Suárez immár nyilvánvaló távozását fogadta nehezen, az uruguayi a csapaton belül a legjobb barátja, többször nyaraltak együtt családjaikkal.

Egyelőre a nyilvánosságra hozott átigazolási tervek sem nyugtatták meg Messit, nem látja valószínűnek, hogy a Barcelona vezérkara megfelelő erősítésekre készülne.

Több kontinensről hívják

Természetesen máris alapkérdés, hogy mi lehet a távozó világklasszis következő állomáshelye. A nemzetközi sajtó elsősorban az Internazionalét, a Manchester Cityt és a Paris Saint-Germaint emlegeti, de akad olyan vélemény (igaz, nem túl markáns), amely szerint Messi az Egyesült Államokba, David Beckham klubjához, Miamiba igazolna, vagy esetleg hazatérne Rosarióba, a Newell’s Old Boyshoz.

Alkalmasint komolyan a három európai klubról érdemes gondolkodni, mind a háromban lenne logika. (Miközben megjegyezzük: Martin Mazur szerint az Inter van a legjobb pozícióban.)

A milánói klub kapcsán ismert, hogy a család nemrégiben ingatlant vásárolt az előkelő Porta Nuova negyedben, s már napok óta téma, például, a La Gazzetta dello Sportban a szerződtetése. Fontos szempont lehet, hogy az Inter állítólag Suárezt is vinné, a Barcelonával vélhetően tudna olyan üzletet kötni, amelyben szerepel Lautaro Martínez, s amely mindkét fél számára elfogadható. Nem utolsósorban a Derby d’Italiákon, az Inter–Juve csatákon újraéledhetne a Messi–Cristiano Ronaldo rivalizálás, ahogyan az egyik olasz lap írta, a Derby d’Italia lenne az új El Clásico.

A másik opció a Manchester City, amely szintén képes lenne a fizetési igényeket kielégíteni, ráadásul Pep Guardiola az edző, akinél Messi a legjobb formájában futballozott, s ott van Sergio Agüero is, aki Messi legjobb barátja az argentin futballisták közül.

A harmadik változat a Paris Saint-Germain, amelyben összeállhatna a Messi, Mbappé, Neymar hármas, amely talán még a 2015-ös Messi, Suárez, Neymar triónál is erősebb. Messi ebben az esetben láthatja a legvalószínűbbnek, hogy a Bajnokok Ligájában is újra sikeres lehet. Ott van még a szintén rosariói Ángel di María is, akivel Messi ugyancsak jóban van.

Érdekes napoknak nézünk elébe…

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia