Megvan, kikkel játszhat a Ferencváros a 2. körben

A vasárnapi első sorsoláson a magyar bajnok a legerősebb ellenfélnek tartott svéd bajnokot, a Djurgardenst kapta. Továbbjutása esetén a hétfő délben megtartott sorsolás eredménye szerint a Celtic és a KR Reykjavík párharcának győztesével játszik a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában.

A nyoni sorsoláson a Ferencváros a bajnoki ágon az 1. csoport nem kiemeltjei között szerepelt, és sikeres kezdés esetén a skót-izlandi elsőkörös mérkőzés győztesével csapna össze, idegenben.

A sorsolás előtt az európai szövetség (UEFA) csoportokat alakított ki a bajnoki ágon, nehogy olyan csapatok kerüljenek össze, amelyek nem rendelkeznek járványidőszakban is engedélyezett stadionnal. Az előző kör 17 párosításából, illetve további három ebben a szakaszban csatlakozó csapatból alakítottak ki párokat. A nem bajnoki ágon hat, most belépő együttest sorsoltak össze. A pályaválasztókról is sorsolás döntött.

A kvalifikáció második fordulójának mérkőzéseit augusztus 25-én és 26-án rendezik, zárt kapuk mögött, ha szükséges hosszabbítással és tizenegyesrúgásokkal. A győztes a BL-selejtező harmadik körébe jut, a vesztes pedig az Európa-liga harmadik fordulójába.

Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló

(az UEFA oldaláról)

bajnoki ág:

Celtic (skót)/KR Reykjavík (izlandi)-Ferencváros/Djurgarden (svéd)

Young Boys (svájci)-Klaksvík (feröeri)/Slovan Bratislava (szlovák)

Floriana (máltai)/CFR (román)-Dinamo Zagreb (horvát)

FC Flora Talinn (észt)/FK Suduva (litván)-Maccabi Tel Aviv (izraeli)/Riga FC (lett)

Legia Warszawa (lengyel)/Linfield FC (északír)/FC Drita (koszovói)-FC Ararat-Armenia (örmény)/Omonia (ciprusi)

NK Celje (szlovén)/Dundalk FC (ír)-Molde FK (norvég)/Kuopio (finn)

Buducnost Podgorica (montenegrói)/Ludogorec Razgrad (bolgár)-Midtjylland (dán)

Dinamo Breszt (fehérorosz)/Asztana (kazah)-Connah's Quay Nomads (walesi)/FK Sarajevo (bosnyák)

Qarabag (azeri)/FK Sileks (észak-macedón)-Sheriff Tiraspol (moldovai)/Fola Esch (luxemburgi)

Dinamo Tbiliszi (grúz)/KF Tirana (albán)-Crvena zvezda (szerb)/Europa FC (gibraltári)

nem bajnoki ág:

AZ Alkmaar (holland)-Viktoria Plzen (cseh)

PAOK (görög)-Besiktas (török)

Lokomotiva Zagreb (horvát)-Rapid Wien (osztrák)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt