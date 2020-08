A Renault az utóbbi három verseny mindegyikén beadványt írt az illetékeseknek, mert szerinte a rivális istálló által jelenleg használt hátsó fékcsövek a tavalyi Mercedes fékcsöveinek a másolatai, azokon csak elhanyagolható, kisebb változtatásokat hajtottak végre, ami szabálytalan, hiszen sajátot kellett volna fejleszteniük.

A szabálytalanul megszerzett információval megalkotott fékcsövekkel azonban a sportszabályzatot, és nem a technikai előírásokat szegték meg, ezért nem kaptak súlyosabb büntetést és nem zárták ki a Racing Pointot az eddigi futamokról.

A pénteken bejelentett ítélet szerint a Racing Pointnak 400 ezer euró pénzbírságot kell fizetnie és a csapatversenyben kap 15 pontos levonást, így visszacsúszik az ötödikről a hatodik helyre. Versenyzőinek pontjait nem érinti a döntés, mely ellen fellebbezhet.

Vámosi Péter: salamoni döntésre számítok

A Mercedes a Forma-1 legújabb korszakában egyeduralkodó, mindenkinek ilyen autót kellene építenie a sikerhez. A Racing Point vette a bátorságot (plusz belenyúlt a pénztárcájába), és "alkotott valami nagyon hasonlót" - mondta, finoman fogalmazva, Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője az InfoRádióban. És bár a FIA ellenőrzésén és a versenyek előtti ellenőrzéseken megfelelt a jármű, most pedig mégis büntetést kaptak.

A történet Achilles-sarka a fékrendszer volt, ezt óvta meg a Renault, és bár elsőre, a Stájer Nagydíjon megfelelőnek találták a helyszíni ellenőrzésen a Racing Point autóját, a Renault nem adta fel. A Racing Point most végül elvesztette a Stájer Nagydíjon szerzett 15 pontját és 400 ezer eurót kell fizetnie - ami Vámosi Péter szerint több mint jelzésértékű -, valamint megrovásban részesítették a csapatot, mert a Magyar és a Brit Nagydíj során is használták a kifogásolt alkatrészt.

Korántsem biztos azonban a szakértő szerint, hogy vége van az ügynek, a Mercedes felléphet például azért, mert az ellenőrző bizottság így "hagyta", hogy lemásolják az alkatrészt.

Azzal kapcsolatban, hogy most a fékrendszerekkel és kerékagyakkal kapcsolatban döntöttek, ám az autó többi része is feltűnően hasonlít a korábbi Mercedesre, Vámosi Péter salamoni döntést vizionál: "A csapat térdepeljen inkább a sarokban, ugyanakkor a show-nak, a futamoknak folytatódnia kell. Ez az évük már ment a levesbe, de ettől még végig kell csinálni a csonka évet is. A versenyzők ettől még harcban lehetnek, ugyanakkor lehet, hogy az év végi pénzalapokból teljesen kizárják a csapatot, ez tűnik a legreálisabbnak."

A csapatverseny módosított állása:

1. Mercedes 146 pont

2. Red Bull 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27

7. Alpha Tauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

Nyitókép: MTI/AP/Frank Augstein