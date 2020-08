Megható üzenetek a búcsúzó Iker Casillasnak

Mint arról az Infostart is beszámolt, hivatalosan is bejelentette visszavonulását Iker Casillas, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi legendás kapusa. A Real Madriddal öt bajnoki cím és három Bajnokok Ligája-diadal részese volt. Ezenkívül a spanyol Szuperkupát négyszer, a Király Kupát és az európai Szuperkupát kétszer-kétszer hódította el. A spanyol válogatottban 167-szer lépett pályára, 2008-ban és 2012-ben Európa-, 2010-ben pedig világbajnokságot nyert a nemzeti együttessel.

Tavaly, a Porto játékosaként szívrohamot kapott, de nem jelentette be visszavonulását, novemberben pedig ismét edzésbe állt.

Visszatér a Real Madridhoz, ahol Florentino Pérez klubelnök tanácsadója lesz.

„A legjobbakat kívánom neked és a családodnak életed új szakaszához” – írta Andres Iniesta, akivel a válogatottban együtt érték el a sikereket.

Sergio Ramos, a Real védője szerint a futball mondhat köszönetet Casillasnak, akire legendaként fognak emlékezni.

A korszak másik kiemelkedő kapusa, Gianluigi Buffon is megható sorokkal búcsúzott.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 4, 2020