Korai volt az öröm, újra kés alá kényszerült a spanyol világklasszis

A spanyol motoros felépülése rendben haladt, az operáció után bő egy héttel már fekvőtámaszozott és edzette a sérült karját a mihamarabbi visszatérés reményében. Jelek szerint nem volt jó ötlet a dolog, mert a terhelés miatt

ezért hétfő este újabb, immár egy második műtét kellett Márqueznek két héten belül – számolt be a hírről az Origo.

A korábbi lemezt most egy újra cserélték, remélhetőleg ezzel nem jár majd ugyanúgy a Repsol Honda Team versenyzője, mint az előzővel. Vasárnap egyébként a klasszis motoros még az alábbi videót posztolta a közösségi oldalára:

Vamos dando pasitos para intentar llegar lo mejor posible a #CzechGP! ??

We are working to try to arrive in the best possible conditions for the #CzechGP!#MM93 #Sunday #rehabilitacion #arm pic.twitter.com/ygonAyT4xL — Marc Márquez (@marcmarquez93) August 2, 2020