Berki Krisztián elárulta, mikor és hogyan vonul vissza

Az év végén sorra kerülő bakui Európa-bajnokságon szeretne búcsúzni a tornasporttól a 2012-ben, Londonban lólengésben olimpiai bajnok Berki Krisztián, aki az InfoRádiónak elmondta, ötször műtötték meg a vállát, egy ideig még a 6 éves kislányát sem tudta felemelni vagy egy villanykörtét kicserélni a lakásban.

"Civilben már nincsenek fájdalmaim, ahogy az az elmúlt három évben sajnos volt. Az utolsó műtétem november 11-én volt, utána elkezdtük a rehabilitációt, terhelhető is volt a vállam, viszont jött a karanténidőszak, le kellett állítani az edzéseket. Itthon próbáltam mozogni, szinten tartani magamat, de hát ez nem ugyanaz" – sorolta Berki Krisztián.

Az edzések újrakezdése más miatt is csúszott, a tornász ugyanis lediplomázott. Dolgoznia viszont van még értelme.

"Nagyon szeretnék versennyel búcsúzni a tornától és a sportélettől versenyzőként. Három hete edzem, a vállam egyelőre jól reagál. Most azon vagyunk, hogy ha a vállam is engedi, akkor megvalósul a tervem. Ha nem engedi, akkor azt is el kell fogadnom.

Igazából már nyolc éve hátradőlhetnék, megvan minden eredményem, amit egy sportoló kívánhat"

– ecsetelte tárgyilagosan a sportlegenda.

Sorsát megítélése szerint az pecsételte meg, hogy a 2017-es nagy műtét után "befagyott" a válla, "eltüntetve a mozgástartományát", vagyis 90 fok fölé nem tudta megemelni a karját.

Búcsúversenye tehát a májusról elhalasztott Eb lehet, olimpiában már nem gondolkodik, Tokióban csak szabadkártyával vehetne részt, de arra sem sok esélyt látna.

Nyitókép: ROBERT GHEMENT