Az utóbbi évek legnagyobb csatája várható a Premier League-ben

A hétvégi program Szombat:

Norwich City-Brighton 13.30

Leicester City-Crystal Palace 16.00

Manchester United-Bournemouth 16.00

Wolverhampton Wanderers-Arsenal 18.30

Chelsea-Watford 21.00



Vasárnap:

Burnley-Sheffield United 13.00

Newcastle United-West Ham United 15.15

FC Liverpool-Aston Villa 17.30

Southampton-Manchester City 20.00



Hétfő:

Tottenham Hotspur-Everton 21.00

Még hat forduló van hátra az angol bajnokság élvonalának 2019–2020-as idényéből, 18 pontot lehet szerezni. Ebből kiindulva még sok minden elképzelhető, a matematikai esélye még az ötödiktől hét ponttal lemaradó Tottenhamnek is van, de például a Spurs előretöréséhez másik összeomlására is szükség lenne. Mourinho együttese az újrakezdés óta három forduló alatt öt pontot veszített el. Jobb passzban van az Arsenal, amely ugyan két vereséggel kezdett, de azóta kétszer nyert, s hat pontra áll az ötödik helyezett Manchester Unitedtől. Egy ponttal megelőzi az „Ágyúsokat” a Sheffield United, amely a Spurs elleni hazai győzelemmel javított helyzetén, két vereség után szerzett három pontot. Ezzel – ahogyan a BBC is megjegyezte – ismét visszatért az esélye a nemzetközi kupaszereplés kiharcolására. Inkább az Európa-liga elérése a realitás, nem a Bajnokok Ligája.

A Premier League állása 1. Liverpool FC 32 70-25 86

2. Manchester City 32 81-33 66

3. Leicester City 32 60-31 55

4. Chelsea 32 57-44 54

5. Manchester United 32 51-31 52

6. Wolverhampton 32 45-34 52

7. Sheffield United 32 33-32 47

8. Arsenal 32 47-41 46

9. Tottenham Hotspur 32 51-44 45

10. Burnley 32 36-45 45

11. Everton 32 40-47 44

12. Crystal Palace 32 28-37 42

13. Newcastle United 32 33-43 42

14. Southampton 32 41-55 40

15. Brighton 32 34-44 33

16. West Ham United 32 38-56 30

17. Watford 32 29-49 28

18. Aston Villa 32 36-60 27

19. Bournemouth 32 30-54 27

20. Norwich City 32 25-60 21

A Premier league tabelláján húzódik egy kisebb szakadék a hatodik és a hetedik között: a Wolverhampton, amely éppen az Arsenallal játszik majd a hétvégi fordulóban, öt ponttal megelőzi a Sheffieldet. A „Farkasok” a mezőnyből egyedüliként mondhatják el magukról, hogy a legutóbbi három bajnoki mérkőzésükön kilenc pontot szereztek, s ezzel továbbra is ott lihegnek az ugyancsak 52 pontos Manchester United nyakán. E két gárda mindössze három ponttal áll a nagy visszaesett Leicester City mögött, így bármelyik ábrándozhat akár a bajnoki harmadik helyről is. A Leicester még négy, a nemzetközi kupaindulásban reménykedő csapattal, az Arsenallal, a Tottenhammal, a Sheffield Uniteddel és a Manchester Uniteddel is játszik. A Chelsea utolsó két bajnoki meccse a bajnok Liverpool ellen az Anfielden, majd a Stamford Bridge-en a Wolves ellen lesz.

A Chelsea legutóbb kikapott a West Ham Unitedtől, ez az eredmény is jelzi, hogy a kupaindulásért, a dobogóért küzdők sincsenek feltétlenül biztonságban a kiesés ellen menekülőkkel szemben. A „kalapácsosok” e három pont nélkül azonos pontszámmal állnának két, kiesőhelyen álló gárdával, az Aston Villával és a Bournemouth-szal.

A legkönnyebb, ám bizonyos szempontból legnehezebb a Manchester United sorsolása: az utolsó ötből még hárommal játszik.

A Liverpool már páholyban, már bajnok, de még számára is van tétje a folytatásnak. A City elleni, csütörtöki kiütéses vereség nagy pofont jelentett, de még számos csúcsot elérhet Jürgen Klopp csapata a zárásig. Ha a megszerezhető 18-ból tizenötöt megszerez, 101 ponttal, Premier League-rekorddal zár. Ebben az esetben 33 győzelemmel fejezné be az idényt, ez is csúcs lenne. A Manchester City 19 pontos előnnyel fejezte be az eddigi rekordokat hozó 2016–2017-es idényt, most a Liverpool hússzal vezet. Még százszázalékos a hazai mérleg, az is marad, ha nyer az Aston Villa, a Burnley és a Chelsea ellen.

Nyitókép: Michy Batshuayi, a Chelsea (b) és Bruno Fernandes, a Manchester United játékosa az első osztályú angol labdarúgó-bajnokságban játszott mérkőzésen a londoni Stamford Bridge stadionban 2020. február 17-én. (MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)