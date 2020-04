Nikolics Nemanja visszatér a válogatottba, ha…

Nikolics Nemanja még 2018-ban, a Chicago Fire játékosaként mondta le a válogatottságot, de amióta a télen hazaszerződött a Mol Fehérvárhoz, már beszélt arról, hogy nem zárkózik el attól, hogy újra válogatott legyen, és Marco Rossi szövetségi kapitány is nyitott volt a 32 éves csatár lépésére.

Kiderült, hogy noha korábban megfontolt döntést hozott, amikor lemondta a válogatott szereplést, hazatérése után, a Fehérvár Diósgyőr elleni mérkőzése előtt találkozott Marco Rossival Telkiben, és hosszan beszélgettek.

"Rengeteg kérdése volt, amit megválaszoltam neki, és én is érdeklődtem sok mindenről, amire neki voltak válaszai. Elmondta, egyeztetett a klubom vezetőedzőjével és olyan fehérvári szakemberekkel, akik a fizikai állapotomról számoltak be neki. Megkapta azokat az eredményeket, amik bizonyítják, hogy az egyik legjobb mutatókat produkálom a meccseken. Elmondta, szeretne rendszert váltani, szüksége van egy olyan csatárra, akit ebben a rendszerben használni tud, illetve aki – ha védekezőbb felfogású a stratégia – bármikor bevethető. Bevallom, nekem erre volt szükségem. Sosem követeltem be magam a kezdőbe, de ha esélyem sincs a játékra, ha nincs helye a stílusomnak, akkor miért erőltessünk bármit is?” – mondta a csakfoci.hu portálnak a csatár, aki a Fehérvárban a visszatérése óta hat bajnokin két gólt szerzett.

Végül abban állapodott meg Nikolics Marco Rossival, hogy ha megfelelő állapotban lesz, akkor a jövőben számít rá.

„Abban maradtunk, hogy ha a következő kerethirdetésnél úgy látja, hogy válogatott szintű a formám, és én is úgy ítélem meg, hogy az aktuális állapotom megfelelő ehhez a szinthez, akkor visszatérek. Aztán jött a vírus és a kerethirdetés elmaradt…” – mondta Nikolics.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd