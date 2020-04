Sós Csaba: körülbelül 15 úszó és edző koronavírus-tesztje pozitív

Sós Csaba Sport Tv Mai Helyzet című műsorában elmondta, összesen körülbelül 15 úszónak és edzőnek lett pozitív a koronavírustesztje. A hétvégén újabb teszteket végeznek el, ezeket pedig addig ismétlik, amíg nem lesz mindenki eredménye negatív. Mint ahogy arról az Infostart is beszámolt, több úszó pozitív tesztje is nyilvánosságra került: Kozma Dominik, Kapás Boglárka, Horváth Dávid és Bohus Richárd is közölte, hogy megfertőződött.

„Ilyenkor a kötelező kéthetes karantén van, amire gyakorlatilag az összes válogatott úszót kötelezte a szövetség. Pontos számot én sem tudok. Annyit tudok, hogy olyan 15 körül lett a pozitív eredmény, és közel 100 vizsgálatot végeztek el, nemcsak a versenyzőket, hanem az edzőiket is tesztelték” - idézte a Sport Tv-nek nyilatkozó szövetségi kapitányt a Nemzeti Sport.

A szakember elmondta, az első, várhatóan magyarországi versenyeken kiderül majd, mennyire viselték meg a történtek az úszókat, ám mivel élsportolókról van szó, Sós szerint „az átlagemberhez képest jobban fognak reagálni”.

Ahogy a fizetések, támogatások csökkentéséről más sportágaknál is lehet hallani, az interjúban erre is rákérdeztek. Sós Csaba szerint ez gyakorlatilag nem tűlük függ, hiszen a sportolók jellemzően állami támogatásokat kapnak. „Egyet tudok mondani, itt nincs más, mint tudomásul kell venni, hogy ez a helyzet, egyelőre tényleg az a legfontosabb, hogy a járványon legyünk túl.”

Az olimpia elhalasztásáról azt mondta, hogy amikor újraindul az élet, a magyar rendszert hozzá fogják igazítani az új rendszerhez, és „én azt gondolom, a rendszerünk olyan, ami nagyon tág határok közt képes alkalmazkodni bármilyen helyzethez”. Hozzátette: a halasztás miatt lesznek persze kérdőjelek, továbbá kitért az idősebb sportolók nehézségeire, akiknek még egy évet bele kell ölniük a felkészülésbe.

Bízik benne, hogy augusztus végén megtartható a májusról elhalasztott budapesti vizes vb is. Utalt a LEN döntésére: „egyelőre ez az első komolyabb verseny, aminek fix időpontot mondtak, és ebben jelen pillanatban nincs is változás. Meglátjuk, mi történik.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor