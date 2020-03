Van egy ötlete az úszószövetségnek, hogy lehetne mégis bajnokság

Sós Csaba verziói

"Nyolc hónapja csak erre készülnek az úszók. Bombaformában vannak, nem lenne szerencsés, ha eltolnánk a bajnokságot. Ezt a véleményemet akkor is fenntartom, ha esetleg a májusi Eb elmarad vagy csúsztatják az olimpiát" - nyilatkozta a Borsnak Sós Csaba úszókapitány. Több alternatívát is kidolgozott, ezekről vasárnap tárgyal az edzőkel és közösen döntenek majd. A jelenlegi feltételekkel nem lehet megtartani az eseményt, hiszen a Duna Arénában többen vennének részt, mint a kormány által a beltéri ren­dezvényekre maximált száz fő. „Az biztos, hogy nézők nem lesznek. Szóba került már, hogy nyitott uszodában tartjuk a versenyt, mert az ötszáz főt nem lépjük át. De az is egy ötlet, hogy a Duna Aréna két medencéjében párhuzamosan zajlana a verseny. Ehhez viszont az kell, hogy két különálló létesítménynek tekintsék a teljesen elszeparált medencéket.”