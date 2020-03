Hatéves átkot tört meg a Real Madrid

Nézzük a La Liga táblázatán újabb fordulatot eredményező vasárnapi találkozó néhány fontos számadatát! A Real Madrid Vinícius Júnior és Mariano Diaz egyaránt a második félidőben szerzett góljával 2-0-ra verte a Barcelonát.

Ez a Madrid első bajnoki győzelme a katalánok ellen 2016. április 2. óta, hazai bajnoki győzelmet még régebben,

2014. október 25-én ünnepelhetett legutóbb a mostani előtt.

A vasárnap esti mérkőzésen a díszpáholyban ülő Cristiano Ronaldo távozása óta a Real Madrid, minden színhelyet figyelembe véve, csupán egy bajnoki gólt tudott szerezni a Barcelona ellen, azt is 2018 őszén, egy 5-1-re elveszített meccsen. Ezek alapján érthető meg igazán, miért olyan nagy az öröm a madridi táborban, még ha az elmúlt hetek eredményei, s a szoros bajnoki állás szerénységre is inti a nyilatkozókat.

Ugyanez a Barcelona szempontjából: az 1974–1975-ös bajnoki idény óta, tehát 45 éve először fordul, sőt, most már múlt időbe tehetjük, fordult elő, hogy a Barcelona egy bajnoki szezonban nem szerzett gólt a bajnokságban a Real Madrid ellen. Mi több, ez azt megelőzően is csak kétszer fordult elő: az 1935–1936-os és az 1957–1958-as idényben.

A mostani találkozón az első félidőben a Barcelona játszott jobban, a másodikban a Real Madrid, de csak ez utóbbi mutatkozott meg gólokban. Lionel Messi, aki a szerzett gólokat és a gólpasszokat tekintve is az El Clásicók rekordere, ezúttal a szokottnál halványabb volt, olyan helyzeteket rontott, amilyeneket nem szokott. Jellemző, hogy Marcelo úgy ünnepelte a nagy helyzetben lévő Messi leszerelését, mintha ő maga gólt szerzett volna. Quique Setién edző megvédte a meccs után az argentin sztárt, mondván,

nagyon fontos, de nem egyedüli játékos a csapatban, nem lehet bűnbak.

Elképesztően nagy különbség mutatkozott a barcelonai Sport és a Marca osztályzása között, előbbiből az derül ki, a katalánok sokkal jobban játszottak, Semedo, például, két osztályzattal is jobban, mint Thibaut Courtois. A Marca értékelése reálisabb. A nemzetközi sajtó nagy része egyetértett abban, hogy Vinícius Júnior volt a mérkőzés egyik hőse (sok helyütt: „a” hőse), ugyanakkor feltétlenül kiemelést érdemel Courtois és főleg Toni Kroos produkciója is. A német világbajnok az elmúlt időszakban sérült volt, a Madrid nagy szerencséje, hogy erre a találkozóra rendbe jött. A belga kapusról szólva:

tizenhatodszor nem kapott gólt a mostani idényben, versenyben van a Zamora-díjért,

amit az elmúlt négy évben kizárólag az Atlético kapusa, Jan Oblak nyert meg. Real Madrid-kapus 2008 óta nem nyerte el ez a díjat (akkor Iker Casillas), egyébként Courtois már kétszer igen, de még az Atlético hálóját őrizve.

Gerard Piqué azt mondta a mérkőzés után, hogy az első félidőben látott volt az utóbbi évek legrosszabb Real Madridja, ebben nagy adag túlzás van, de jelzés arra, hogy hazai csapat két ellentétes félidőt produkált.

Ami a következő heteket illeti, mind a két csapatra még 12 találkozó vár,

talán picivel a Barcelonának tűnik nehezebbnek a sorsolása,

de mindkét csapatra jellemző volt a szezon korábbi részében, hogy középcsapatok vagy éppen a kiesés ellen küzdők ellen is veszített pontokat. A Real Madrid, például, a Mallorcától és a Levantétól kapott ki, s döntetlent játszott mások mellett a Celtával, a Betisszel és a Valladoliddal is. A Barcelona kikapott a Granadától és a Levantétól is (meg még a Valenciától az Athletic Bilbaótól és a Real Madridtól), s döntetlent játszott az Espanyollal.

A két csapat hátralévő mérkőzései

Real Madrid Barcelona 27. forduló Betis (idegenben) Real Sociedad (o) 28. forduló Eibar (otthon) Mallorca (i) 29. forduló Valencia (o) Leganés (o) 30. forduló Real Sociedad (i) Sevilla (i) 31. forduló Mallorca (o) Athletic Bilbao (o) 32. forduló Espanyol (i) Celta Vigo (i) 33. forduló Getafe (o) Atlético Madrid (o) 34. forduló Athletic Bilbao (i) Villarreal (i) 35. forduló Alavés (o) Espanyol (o) 36. forduló Granada (i) Valladolid (i) 37. forduló Villarreal (o) Osasuna (o) 38. forduló Leganés (i) Alavés (i)

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juaanjo Martín