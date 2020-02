Dzsudzsák után a válogatott újabb alapembere kereshet új csapatot

Dzsudzsák Balázstól már el is búcsúzott eddigi klubja, az Ittihad Kalba, és egyelőre nem tudni, mi lesz a magyar válogatott csapatkapitányával. Most kiderült, hogy az Európa-bajnoki pótselejtezőkre készülő nemzeti együttes egy másik alapembere is kiszorult klubcsapatából, sőt várhatóan új munkahelyet is kell keresnie.

Ukrajnai beszámolók szerint ugyanis Kádár Tamás nem vett részt a Dinamo Kijev hétfő esti edzésén. A szakmai stáb az ifjúsági csapathoz irányította, helyére a 20 éves, ugyancsak belső védő Olekszandr Romancsuk került fel az első keretbe.

A klub hivatalos honlapján számolt be a hírről, de részleteket nem közölt, és a Nemzeti Sport megkeresésére a játékos menedzsere, Varga Sándor sem kívánta kommentálni a történteket.

Kádár a csapat eddigi felkészülési mérkőzésein szerepelt, gólpasszt is adott, de tekintve, hogy régóta téma az ukrán sajtóban a távozása, könnyen lehet, hogy a hétfői döntéssel el is dőlt a kérdés, és Kádár Tamás már tavasszal sem az ukrán fővárosban futballozik majd – írja a sportnapilap.

A 29 éves, 57-szeres válogatott labdarúgó három év után inthet búcsút a Dinamónak, novemberben játszotta a 100. tétmeccsét a klub színeiben.

