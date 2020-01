Rózsaszínbe borul Budapest - száz nap múlva Giro-rajt

Az egyik legjelentősebb európai kerékpáros körverseny budapesti rajtja és a biciklizés népszerűsítésére csütörtökön a Városligeti Műjégpályán több olimpiai bajnok, profi kerékpáros és jégtáncos bemutatója, valamint jégszobrászat várja az érdeklődőket - száz nappal a rajtpisztoly május 9-ei fővárosi eldördülése előtt.

Olaszországban is megkezdődik csütörtökön a visszaszámlás, ehhez csatlakozik most Magyaroszág is – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Sportügynökség vezetője, Nagy Zsigmond, aki beszélt arról is, miért rózsaszín fények éjszakája a hétközepi esemény neve.

"Szeretnénk beszínesíteni, megfesteni Magyarország ikonikus épületeit, közismert helyszíneit, így nagy örömünkre rangos helyeket, építményeket világíthatunk ki. Rózsaszínben fog tündökölni a Lánchíd és a Citadella is" - sorolta Nagy Zsigmond.

Elmondta még, hogy most csütörtökön jelentik be a Nemzeti Sportügynökség önkéntesprogramjának megindítását, illetve annak részleteit.

"Több célt szolgál, de kiemelten a Giróhoz kapcsolódóan szeretnénk aktív részvételre buzdítani minden érdeklődőt, hogy vegye ki a részét az eseményből, lássa testközelből a versenyzőket, legyen részese az élménynek!"

Az önkéntesprogram a körverseny májusi eseményei után is folytatódik – mondta el a Nemzeti Sportügynökség vezetője.

Nyitókép: Pixabay.com