Egész más irányba fordulna Cristiano Ronaldo

Azzal kapcsolatban, hogy meddig tarthat a pályafutása, CR elmondta: bár nemrég még a 30-32 éves kor volt a felső határ, ameddig egy futballista a legjobbak közt tudott játszani, ma már egyáltalán nem ritka, hogy 40 éves korig is ki lehet ezt tolni. "Nem tudom előre megmondani, mikor fogok visszavonulni, de amint a testem nem úgy reagál a terhelésre a pályán, ahogy azt szeretném, ki fogom mondani, hogy elég volt" – írta az As alapján a nemzetisport.hu.

A visszavonulása utáni időszakra is komoly tervei vannak Cristiano Ronaldónak: egyrészt szeretne továbbtanulni, másrészt kipróbálná magát színészként. "Mindig is arról álmodtam, hogy egyszer kipróbálhatom magam színészként, egy igazi filmben" - mondta a klasszis, aki eddig reklámokban szerepelt, illetve egy hamarosan megjelenő, futballról szóló, „Striker Force 7” címet viselő animációs sorozatban szinkronszínészként is felbukkanhat.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi