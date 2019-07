Orbán Viktor: ez a verseny 90 év után visszatér közép-európai gyökereihez

A hétfőn kezdődő és augusztus 7-ig zajló budapesti Maccabi Európa Játékok minden idők legnagyobb magyarországi multisport rendezvénye, amelyre 42 országból 3000 résztvevő érkezik, köztük 2300 versenyző. Ez rekordrészvételnek számít az esemény kilencvenéves történetében.

A Karmelita kolostorban folytatott megbeszélésen - amelyen részt vett Deutsch Tamás, az MTK elnöke, Deutsch Péter, az MTK ügyvezető elnöke, Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetség elnöke és Jusztin Ádám, a Maccabi VAC Hungary elnöke is - elhangzott: a Maccabi Európa Játékok több mint egy sportesemény, Európa legnagyobb zsidó kulturális, közösségi és vallási rendezvénye is egyben.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének tájékoztatása szerint Orbán Viktor örömét fejezte ki, hogy a budapesti rendezéssel a verseny 90 év után visszatér közép-európai gyökereihez, hiszen először Prágában tartották meg 1929-ben, azóta ez a régió nem volt házigazdája ennek az eseménynek. A miniszterelnök emlékeztetett: Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, kész és képes arra, hogy ilyen nagy volumenű eseményeket is megrendezzen. Hozzátette: kormánya védelmet és komoly támogatást ad a hazai zsidó közösségnek identitása megőrzéséhez, a magyarországi zsidó élet reneszánszához. Ebben fontos szerepet tölt be a zsidó sportolóknak biztosított támogatás is.

A 15. Maccabi Európa Játékok hivatalos megnyitóját kedden az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezik. A sporteseményt Áder János köztársasági elnök, a játékok fővédnöke nyitja meg, míg a lángot Polgár Judit volt világelső sakkozó gyújtja meg.

A versenyzők 24 sportág 82 versenyszámában mérik össze tudásukat, a központi helyszín a Ludovika Campus lesz. A szervezők az Orczy-kertben kialakítanak egy "Maccabi falut", ahol minden nap a díjátadást rendezik, de lesznek ott kiállítások, koncertek és filmvetítések is.

A játékokra érkező versenyzők és a további csapattagok összesen 27 ezer vendégéjszakát töltenek Magyarországon. A kormány mintegy ötmilliárd forint költségvetési támogatást biztosított a játékok előkészítésére és lebonyolítására.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs