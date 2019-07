Az időjárás nyerte a kalapácsvetést

Ezen a versenyen tért volna vissza doppingvétség miatti eltiltása után az olimpiai bajnok Pars Krisztián, akinek klubtársa, az Európa-bajnoki bronzérmes Halász Bence 75 méter feletti dobással kezdett, de a vihar miatt csak az első sorozatot tudták lebonyolítani.

Az ob-n öten is dupláztak: Vindics Balázs az 1500 méter után 800-on is nyert, méghozzá 1:46.63 perces egyéni csúccsal. Koroknai Tibor a 400 után 400 méter gáton, Takács Boglárka 100 után 200-on, Kószás Kriszta 1500 után 800-on lett első, a súlylökő világbajnok Márton Anita pedig vasárnap győzött "kiegészítő" számában, diszkoszvetésben is.

A délutáni vihar miatt a női távolugrást, a férfi hármasugrást és a férfi súlylökést sem tudták megrendezni. Ezeket kedden pótolják a Honvéd pályáján, míg a kalapácsvetést szerdán Szombathelyen.

A második napi győztesek (a MASZ honlapja szerint):

férfiak:

200 m: Boros Bence (Szolnoki MÁV-SE) 21.21 mp

800 m: Vindics Balázs (UTE) 1:46.63 p

5000 m: Kovács Benjámin Ádám (BHSE) 14:17.11 p

400 m gát: Koroknai Tibor (DSC-SI) 51.19 mp

magasugrás: Jankovics Dániel János (BSC) 2,12 m

4x400 m váltó: FTC (Varga Dániel, Fekete Gábor, Szabó László, Pozsgai Dániel) 3:20.36 p

nők:

200 m: Takács Boglárka (ARAK UP Akadémia) 23.73 mp

800 m: Kószás Kriszta (TSC-Geotech) 2:14.80 p

5000 m: Mógor Boglárka (BHSE) 17:00.94 p

400 m gát: Mátó Sára (ARAK UP Akadémia) 59.02 mp

rúdugrás: Siskó Zsófia (ARAK UP Akadémia) 4,00 m

gerelyhajítás: Rivasz-Tóth Norbert (Szolnoki MÁV-SE) 79,94 m

diszkoszvetés: Márton Anita (Békéscsabai AC) 55,12 m

4x400 m váltó: SVSE (Berzsenyi Kata, Bányai Petra, Hadnagy Zsóka, Göncz Anna) 3:59.62 p