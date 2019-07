Taróczy Balázs: kíváncsi vagyok, tud-e még valaki ilyet, mint Federer

A világelső Novak Djokovic ötödször nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét. A szerb játékos a csaknem ötórás döntőben, két meccslabdát hárítva győzött a nyolcszoros bajnok Roger Federer ellen. Taróczy Balázs wimbledoni bajnok teniszező az InfoRádióban úgy fogalmazott, a papírformának e párosítás kapcsán sosem szabad bedőlni, hiszen ezek a játékosok akkora rutinnal rendelkeznek és annyit játszottak már egymás ellen, hogy hiába is nem volna az egyikük jó formában, akkor is egy wimbledoni döntőben biztosan össze fogja kapni magát.

A mérkőzés jelentős részében a független személődő nem hogy azt láthatta, hogy a 37 éves Federer egy szinten van a nála sokkal fiatalabb világelsőnél, de jobban is játszik nála egy pokolian kemény, Rafael Nadal elleni elődöntő után is. Erről Taróczy Balázs azt mondta:

"Egészen hihetetlen és fantasztikus, ahogyan 37 évesen játszik Roger Federer, meghazudtolva az életkorát. A mérkőzés utáni interjúban

Djokovic el is mondta, sokan kapnak inspirációt Roger Federertől arra, hogy 37 évesen is lehet még játszani és nagy eredményeket elérni. Federer professzionális életet él,

úgy eszik, úgy edz, ami tökéletes számára, emellett hihetetlen tehetség. Kíváncsi vagyok, hogy lesznek-e még ilyen teniszezők, akik ennyi idősen ilyen eredményekre képesek" - értékelt Taróczy Balázs.

Arról, hogy Djokovic és két világranglistás fő üldözője, Federer és Nadal elszakadt a rangsor többi szereplőjétől, Taróczy Balázs úgy vélekedik, ők fejben olyan hihetetlenül erősek, hogy a kritikus pillanatokban ők tudják a legjobbat húzni, és azt csinálni, amit abban a pillanatban kell.

"Azt hiszem, azért Djokovic az első, mert ő még a másik kettőnél is jobb ebben; emlékeim szerint Federernek ez már a harmadik meccse két US Open-elődöntő után, amit mérkőzéslabdáról veszít el Djokovic ellen, ráadásul most 40:15-re vezetett a végén, vagyis egyszerűen Federer Djokovic ellen meg tud ijedni. Talán ez csak Nadal ellen fordulhat még elő" - elemzett Taróczy Balázs.

Nők

Ezúttal az elődöntőig jutott a Babos Tímea, Kristina Mladenovics páros az angol nyílt teniszbajnokságon, míg egyesben Simona Halep két szettben nyerte meg a finálét Serena Williams ellen.

Utóbbi - a jelenlegi formákat ismerve - nagyon meglepte Taróczyt, aki szerint ha Simona Halep nagyon akarja, a következő években ki tud úgy emelkedni a mezőnyből, mint a férfiak említett triója.

"Azáltal, hogy nyert Wimbledonban, a mentális oldala is megerősödik, önbizalma is rendben lesz. A tenisztudása kimagaslóan a legjobb a nők között"

- dicsérte a román sztárt Taróczy Balázs.

Babos Tímeáékról szólva elmondta, első kiemeltekként mindig, mindenki győzelmet vár tőlük, de már önmagában ez is nagyon nagy teljesítmény.

"Nincs nagyon sok női páros, akiktől nekik tartani kell, lehet, hogy a következő tornán vagy Grand Slamen már újra ők győznek" - tette hozzá Taróczy Balázs.

