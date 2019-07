"Üdv itthon!" Megvan a Chelsea új vezetőedzője

A londoni együttes csütörtök délelőtt honlapján jelentette be, hogy három évre szóló megállapodást kötött a klub korábbi legendás játékosával.

A 41 éves szakember elmondta: rendkívül büszke arra, hogy edzőként térhet vissza a Chelsea-hez. "Mindenki tudja, mennyire szeretem ezt a klubot, s történetének részese lehettem. Mostantól a munkámra koncentrálok és a következő idényre való felkészülésre" - nyilatkozta az új tréner.

Angol sajtóhírek szerint Lampard szerdán hatórás tárgyalás végén egyezett meg a Chelsea vezetőivel, és csütörtök hajnali fél kettőkor hagyta el a Stamford Bridge Stadiont.

✉️ Send in your messages to our new head coach using #WelcomeHomeFrank! pic.twitter.com/BMwRipFftg