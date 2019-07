A csütörtöki bejelentés szerint a világranglistán 96. Tomic a francia Jo-Wilfried Tsonga elleni első fordulós összecsapáson végig zavarodottan viselkedett, teljesítményét utólag megdöbbentőnek és kínosnak jellemezték a közösségi médiában.

"A vezetőbíró álláspontja szerint a játékos teljesítménye nem ütötte meg az elvárt professzionális szintet, épp ezért a maximális büntetést szabtuk ki rá" - áll a közleményben.

Tomic kedden 58 perc alatt, 6:2, 6:1, 6:4-re kapott ki francia riválisától.

Bernard Tomic is sure to come under fire from Wimbledon officials after bombing out of the year's third grand-slam event in just 58 minutes. Fellow coaster Sam Stosur was also defeated in the opening round. #7NEWS pic.twitter.com/6DSwMw0jGh