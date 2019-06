Az évadnyitó Ausztrál Nagydíj előtt a fogadóirodák egy része még Sebastian Vettelt és a Ferrarit látta a legesélyesebbnek, mindössze 1,75-ös szorzóval számolva a német győzelme esetén, míg Lewis Hamilton akkor kétszeres szorzót kapott. A bukmékereknél a futam későbbi győztese, Valteri Bottas csak az ötödik legesélyesebb volt, 9-szeres szorzóval, Lecklerc és Verstappen is megelőzte.

Mostanra a kép jelentősen módosult. A Mercedes nyolcból nyolc futamot nyert, Hamilton oddsa 1,8-re csökkent, Vettelé 5,5-re romlott egy esetleges ausztriai győzelemre, de így is csak Bottas fért be kettejük közé, a finn győzelme négyszeres pénzt fizet. Nyolc futam után Lewis Hamilton világbajnoki címére a fogadóirodák már csak 1,08-szoros pénzt fizetnek, 100 forintra 108 forintot.

Dénes Ferenc sportközgazdász szerint katasztrófa, ha egy sorozatot egy csapat ural. "Nem véletlen, hogy az amerikai sportligák, amelyek minden sportüzletnek az alapjai,

mindent megtesznek azért, hogy ez ne következhessen be.

Alapvetően az a cél és az érdek, hogy minél szorosabb legyen a verseny a szereplők között" – mutatott rá.

Kivételt ez alól csupán a legendák jelentenek – tette hozzá Dénes Ferenc. "Bajnokhatásnak hívom én, amire mindenki kíváncsi. Főleg akkor szokott bekövetkezni, amikor már azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb befejezi a pályafutását, és még egyszer látni akarjuk" – magyarázta.

Dénes Ferenc emlékeztetett, korábban a Forma–1-ben is igyekeztek visszaszorítani az ilyen kiugró teljesítményeket. "Most viszont azt látom, hogy még a kétes esetekben is, amikor fele-fele arányban lehet dönteni arról, hogy ki hibázott, Hamilton vagy az ellenfele, rendszerint Hamilton javára döntenek. Tudom, hogy ez csúnyán hangzik, hiszen az igazság mindenek felett, de én sportközgazdász vagyok, én azt mondom, hogy

a profit mindenek felett.

Ebbe az is belefér, hogy – a szabályok betartásával – amikor nagyon közel van egy döntés, hogy a vezető, kiugró sportoló kárára, vagy javára döntünk, az én fejembe belefér az, hogy inkább azokat segítsük, akik őt üldözik, hogy izgalmas legyen a verseny" – nyilatkozta Dénes Tamás.

A Forma–1 történetében eddig mindössze egyszer fordult elő, hogy egy csapat nyerjen az első nyolc futamon: 1988-ban a McLaren-Hondával Ayrton Senna és Alain Prost volt képes erre.

Nyitókép: MTI/EPA/Valdrin Xhemaj