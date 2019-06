Japán meghódította Dél-Amerikát

A C csoport első körében az uruguayiak fölényesebben nyertek, mint ahogyan azt a papírforma ígérte, a japánok ellenben súlyosabb vereséget szenvedtek a chileiektől, mint amilyenre tavalyi vb-szereplésük alapján – közel álltak ahhoz, hogy kiejtsék a belgákat – bárki is számított. Ezért is figyelmeztetett Oscar Washington Tabarez, a Celeste szövetségi kapitánya arra, hogy nem számít könnyű győzelemre – de azt maga sem gondolta, hogy nem tudnak nyerni.

A japánok Mijosi Kodzsi révén vezetést szereztek, ezt az uruk egy a VAR alapján megítélt, mégis vitatható tizenegyesből egyenlítették ki. Andrés Rojas játékvezető talpalás látott Edinson Cavanival szemben Ueda Naomicsinél. Luis Suárez a büntetővel fellőtte magát a góllövőlista kéttalálatosai közé. A második játékrészben Mijosi újabb gólt szerzett, ám a Celeste ismét egyenlített, Lodeiro beívelését az Atlético Madrid védője, José María Giménez a kapuba bólintotta.

Uruguay négy pontjával matematikailag még nem jutott tovább, de jó esélye van erre. Utolsó csoportmeccsén a címvédő chileiekkel játszik majd.

Nyitókép: Twitter