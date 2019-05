Gulácsi remekelt, még nem bajnok a Bayern München

A 15 kör óta veretlen lipcseieknél végigjátszotta a rangadót mindkét magyar válogatott labdarúgó, Gulácsi Péter és Willi Orbán. A bajorok a döntetlennel csak akkor biztosították volna be végső sikerüket, ha legfőbb riválisuk sem nyer. A sárga-feketék az első félidő hajrájában szereztek vezetést, egyszer ugyan még egyenlített a Düsseldorf, viszont az újabb két dortmundi gól után már csak szépítésre futotta az erejükből a hosszabbításban.

Ha a bajnoki cím nem is, a kieső és osztályozós helyek eldőltek: búcsúzik az élvonaltól a Nürnberg, amely négygólos vereséget szenvedett a Borussia Mönchengladbachtól, a Hannover pedig a Freiburg felett aratott 3-0-s győzelme ellenére is kiesett, mivel az előtte osztályozós pozícióban lévő VfB Stuttgart is begyűjtötte a három pontot a Wolfsburg 3-0-s felülmúlásával, így bebiztosítva 16. pozícióját.

A magyar érdekeltségű csapatok közül a Szalai Ádámot az 57. percig foglalkoztató Hoffenheim 1-0-ra alulmaradt a vendég Werder Bremennel szemben, míg a Dárdai Pál vezetőedző által irányította Hertha BSC úgy győzött Augsburgban, hogy háromszoros hátrányba került, de a fővárosiak mindannyiszor egyenlítettek, sőt, a 92. percben Salomon Kalou révén a győztes gólt is megszerezték.

Bundesliga, 33. forduló:

Augsburg-Hertha BSC 3-4 (1-0)

Borussia Dortmund-Fortuna Düsseldorf 3-2 (1-0)

Hannover 96-Freiburg 3-0 (1-0)

Hoffenheim-Werder Bremen 0-1 (0-1)

Bayer Leverkusen-Schalke 04 1-1 (1-0)

1. FC Nürnberg-Borussia Mönchengladbach 0-4 (0-0)

RB Leipzig-Bayern München 0-0

VfB Stuttgart-VfL Wolfsburg 3-0 (1-0)

vasárnap:

Eintracht Frankfurt-Mainz 18.00