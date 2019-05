Liverpool egy újabb nagy négyest adna a világnak

Jürgen Klopp Liverpooljának az utóbbi időben nagyon megy az Anfielden. Az elmúlt két évben mindössze két mérkőzést veszített ott el, tavaly januárban egy West Bromwich elleni FA-kupa-meccset, illetve szeptemberben egy Chelsea elleni Ligakupa-találkozót. A Bajnokok Ligájában 2014 óta veretlen, s egyébként is, nemzetközi kupaelődöntőben, pedig játszott ott bőven, még soha nem szenvedett vereséget.

A „vörösök” szempontjából a gond „csak” az, hogy nem lenne elég most szimplán győzni. Olyan léptékű fordításra lenne szükség, amilyenből nagyon kevés volt eddig a BL-történelemben. Igaz, a Barcelona legutóbb is úgy esett ki a BL-ből, hogy (tavaly a negyeddöntőben) háromgólos előnyt szerzett a Camp Nouban, aztán a visszavágón Alisson Becker lehúzta a redőnyt. Ám az AS Roma tavalyi 3-0-ja most csak a hosszabbításhoz lenne elég. S persze a Barcelona aligha lép bele még egyszer ugyanabba a folyóba.

A BBC összegyűjtötte a sorozat legnagyobb „feltámadásait”, ebben szerepel a Liverpool 2005-ös BL-döntője, a Milan ellen 0-3-ról tizenegyesekkel megnyert isztambuli klasszikus is. De benne van a Barcelona kiesése az AS Roma ellen is.

A 2017–2018-as BL-sorozat elődöntőjében, éppen a katalánok búcsúztató AS Roma ellen, a Liverpool parádés hetven percet produkált, öt gólt is szerzett az Anfield Roadon. (Igaz, a végén két gólt kapott.) Ám az akkori hősök közül most csak Sadio Mané játszhat, a brazil Roberto Firmino és az egyiptomi Mohamed Salah nem. Mané mellett Origi és Shaqiri kezd majd, egyik sem rossz futballista, de nyilvánvalóan nem hasonlíthatóak a hiányzókhoz. (A védelemben is lesz változás, Trent Alexander-Arnold játszik Joe Gomez helyén. Naby Keita is sérült, Wijnaldum került újra a posztjára.)

A Barcelona tulajdonképpen a legerősebb tizenegyével játszhat, bár Ousmané Dembélé sérült. Ernesto Valverde tervei szerint az első mérkőzésen nagyszerű teljesítményt nyújtó Arturo Vidal marad a csapatban, Arthur lesz kispados. A középső védő Lenglet is marad, Umtiti vagy Vermaelen kárára.

A barcelonai Sport kiemelte, hogy a Barcelona az egyedüli veretlen a versenyben lévő csapatok közül, az eddigi tizenegy mérkőzéséből nyolcat megnyert, három döntetlen mellett. A Marca nem hagy kétséget a papírformáról a Barcelonáról írva: „Kilencven percnyire a Wandától”.

Ott rendezik majd a döntőt.

Az elődöntő 21 órakor kezdődik, az M4 élőben közvetíti, de követhetik a meccs eseményeit itt is, az Infostart élő, szöveges közvetítésében.

Nyitókép: MTI/AP/Manu Fernandez