Újra egy Schumacher vezette a Ferrarit

A Forma-2-ben a Prema csapatnál versenyző 20 esztendős pilóta F1-es debütálását az autósport elitkategóriájának legfontosabb szereplői és a média is kiemelt figyelemmel követte.

A január óta a Ferrari utánpótlás-akadémiáján pallérozódó Mick Schumacher egy 29-es rajtszámú Ferrari volánja mögött gurult ki az eső áztatta szahíri pályára, ahol az F1 hivatalos gumiszállítójának, a Pirellinek a felkérésére a kétszeres világbajnok, és tavaly visszavonult Fernando Alonso az egyik McLarennel tesztelt.

- írta Twitter-oldalán a Pirelli, utalva arra, hogy legutóbb 2006. október 22-én, az akkor szezonzáró Brazil Nagydíjon vezetett Ferrarit egy Schumacher, mégpedig a sportág legendájaként számon tartott Michael.

