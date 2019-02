Eldőlt a Győr világklasszisának sorsa

A térdsérülésből lábadozó jobbáltövő azt mondta, örül, hogy megszületett a megállapodás a román együttessel: két évre a CSM Bucuresti játékosa lesz.

"Megkönnyebbültem, hogy biztos a jövőm.

Nagyon jó ajánlatot kaptam, jobbat, mint Győrben,

de nem a pénz miatt éreztem kihagyhatatlannak a lehetőséget. Őrülten jó csapat formálódik Bukarestben, amelynek minden esélye meglehet a Bajnokok Ligája-győzelemre. Szerintem itt lesz a legjobb esélyem a végső győzelemre” – mondta a norvég Tv2-nek Nora Mörk, a nyilatkozatot a Nemzeti Sport Online szemlézte.

„Szép időszakot töltöttem a Győrnél, de a sérüléseim után megváltozott valami.

Marasztaltak, de előbb szerettek volna újra a pályán játszani látni, de úgy éreztem, nekem már nem kell semmit bizonyítanom.”

Elárulta, hogy a világ legjobb csapatai mind ajánlatot tettek neki. „Sok jó ajánlat érkezett, Európa négy-öt legjobb együttese is szeretett volna a soraiban tudni. Amikor a sérülésem alatt kicsit elkezdtem magamban is kételkedni, jó megerősítést jelentett, hogy ilyen sok helyről akarnak. Nemcsak arról van szó, hogy az olimpia előtt egy évvel klubot váltok, hanem egy új kezdet, egy új irány is következik a karrieremben, amire már szükségem volt.”

Mörk hozzátette, várja, hogy Neaguval és Lekiccsel játszhasson együtt.

A Győr korábban bejelentette, hogy szerződtette a bukaresti csapattól Amanda Kurtovicot, aki Mörk válogatottbeli poszttársa.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba