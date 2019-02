Thomas Doll visszatér Budapestre, és itt is marad

Először adott interjút Magyarországon Thomas Doll az után, hogy augusztusban öt év után menesztették a Ferencváros labdarúgócsapatának kispadjáról. A német szakember nemrégiben a Bundesligában a kiesés elől menekülő Hannover edzője lett, ám a Nemzeti Sportnak adott interjúból kiderült, Doll mégis visszaköltözik Budapestre.

"Imádom Budapestet, a barátnőm is magyar, eszem ágában sincs elköltözni a magyar fővárosból.

A közelmúltban eladtuk az Andrássy úton lévő ingatlanunkat, és átköltöztünk a budai oldalra, a tizenegyedik kerület egyik gyönyörű részére. A lakást most éppen felújítjuk, áprilisban költözünk be" - mondta Thomas Doll, de hozzátette, most a németországi munkája viszi el minden idejét, áprilisig talán egyszer tud, ahogy mondta, "hazajutni".

"Rájöttem, félig magyar vagyok, Budapest immár a második otthonom.

Egyelőre nem tudom, miként alakul a pályafutásom, hol leszek még edző az előttem álló években, de úgy érzem, Magyarországon boldog tudnék lenni" - jelentette ki Doll, és beszélt a ferencvárosi búcsúról is. Érezte, hogy veszélyben lehet a munkája, a szurkolók is ellene fordultak, az elválást mégsem így képzelte, mert amikor közölték vele, hogy menesztik, már úton volt Budapestre az utódja, Szerhij Rebrov. Ezt megalázónak tartotta, azt pedig különösen, hogy segítőjét, Ralf Zumdickot csak telefonon értesítették, hogy felmondanak neki.

"Tudom, egyszer minden véget ér, a legszebb fejezetnek is vége szakad, de más elbánást vártam.

Korábbi klubjaimnál, a Hamburgnál vagy éppen a Dortmundnál a klub vezetőivel leültünk szemtől szemben, megittunk egy pohár bort, megbeszéltük a dolgokat, és barátságban elváltunk" - mondta, és Doll szerint ha bejutnak valamelyik európai kupa csoportkörébe, még most is ő a Fradi edzője. A kupakudarcokért elsősorban a klubvezetést okolja, mert a legjobb játékosait rendre eladták, és helyettük olyanokat szerződtettek, akikkel ő már csak az első edzésen találkozott.

