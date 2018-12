BL-hajrá: öt csapat hajt három kiadó helyre

Az A csoportban a spanyol és a német résztvevő már biztonságban van, ellenben a csoportelsőség még nem dőlt el. Az Atlético van könnyebb helyzetben, mert ha nyer Bruges-ben, biztosan a négyes élén végez. Ugyanakkor a döntetlen nem feltétlenül elég neki, mert a két rivális összevetésében a Dortmund a jobb. A Bundesliga listavezetőjének feltétlenül nyernie kell a Thierry Henry által dirigált AS Monaco ellen ahhoz, hogy esélye legyen megelőzni Diego Simeone legénységét. A Bajnokok Ligája csoportharmadikjai a tavaszt majd az Európa Ligában kezdik, ebből a kvartettből az FC Bruges kerül át a második számú sorozatba.

A B csoportban a Barcelona már csoportelső, ellenben az Internazionale és a Spurs vetekszik a második helyért. A forduló kezdetéig az angolok állnak jobban, de kétségtelenül nehezebb a helyzetük, mint az olaszoknak, akik a PSV-t fogadják a San Siróban. Luciano Spalletti együttese szeptember 15. óta pályaválasztóként szinte minden mérkőzését megnyerte, csak a Barcelonával játszott döntetlent. Ha az Inter nyer, a Tottenhamnek is nyernie kell a továbbjutáshoz, mégpedig a Barça ellen, a Camp Nouban. Mauricio Pochettino legénysége a legutóbbi nyolc idegenbeli BL-mérkőzése közül csupán kettőt nyert meg, az egyiket Cipruson az APOEL ellen, a másikat az akkor gödörben lévő Dortmunddal szemben.

A C csoportban szinte csak az biztos, hogy a Crvena zvezda már nem juthat tovább a BL-ben. A szerbek az Európa Liga-szereplés kiharcolásának reményével fogadják a Paris Saint-Germaint, de ha nyernek is, ehhez még ki kellene kapnia a Liverpoolnak. Ha a franciák nyernek a belgrádi „Marakanában”, továbbjutnak, ha csak egy pontot szereznek, s a Pool is győz, kialakul egy viszonylag bonyolult, háromcsapatos pontegyenlőség, amelyből a Liverpool biztosan továbbjut, a másik kettő között ellenben a gólkülönbség dönt. Jürgen Klopp együttese csak győzelemmel mehet tovább, a papírforma szerint csak akkor, ha 1-0-ra, vagy legalább két góllal megveri a sorozatban még veretlen Napolit. Carlo Ancelotti gárdája egy döntetlennel már biztosan révbe ér.

A D csoportban az FC Porto már csoportelső, a Schalke pedig másodikként ugyancsak továbbjutó. A Galatasaray és a Lokomotiv is lehet még harmadik, de a törökök esélye lényegesen jobb: a Loko csak akkor előzi meg őket, ha nyerni tud Gelsenkirchenben.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló.

A csoport: FC Bruges–Atlético Madrid 21.00, AS Monaco–Borussia Dortmund 21.00

Az állás: 1. Atlético Madrid 12 pont (már továbbjutott), 2. Dortmund 10 (már továbbjutott), 3. FC Bruges 5, 4. AS Monaco 1.

B csoport: FC Barcelona–Tottenham 21.00, Internazionale–PSV Eindhoven 21.00

Az állás: 1. FC Barcelona 13 pont (csoportelső), 2. Tottenham 7, 3. Internazionale 7, PSV 1.

C csoport: Liverpool–Napoli 21.00, Crvena zvezda–Paris Saint-Germain 21.00

Az állás: 1. Napoli 9 pont, 2. Paris SG 8, 3. Liverpool 6, 4. Crvena Zvezda 4.

D csoport: Schalke 04–Lokomotiv Moszkva 18.55, Galatasaray–FC Porto 18.55

Az állás: 1. FC Porto 13 pont (csoportelső), 2. Schalke 8 (továbbjutott), 3. Galatasaray 4, 4. Lokomotiv 3.

Nyitókép: MTI/EPA/Ciro Fusco