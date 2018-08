Fucsovics lefagyott a jeges fürdőben

A találkozó elején a 13-szoros Grand Slam-győztes Djokovic rögtön elvette az adogatását, majd az első játszmában magabiztosan őrizte előnyét, s 6:3-ra nyert. A második játszma közepén aztán nagy fordulat állt be a mérkőzésen, Fucsovics 3:2-nél elvette riválisa adogatását, aki később ápolást is kért, ám ezt követően sem talált magára, és 6:3-mal Fucsovics egyenlíteni tudott.

A harmadik szett nagyszerűen kezdődött magyar szempontból, Fucsovics egyre jobban teniszezett, 1:1-nél újra brékelt, s egészen a játszma hajrájáig biztosan tartotta előnyét. Djokovic 4:3-nál visszavette az adogatást, fordított, majd 5:4-es vezetésénél kihasználta Fucsovics hibáit és megnyerte a harmadik szettet.

Ezt követően a hőség miatt tíz perc pihenőt kaptak a játékosok, ami nem jött jól Fucsovics Mártonnak. A folytatásban ugyanis szétesett a játéka, s 0:6-tal zárta a szettet és a háromórás mérkőzést.

"Kettős érzés van bennem. Büszke vagyok magamra, hogy a világ legnagyobb teniszstadionjában Djokoviccsal játszhattam, de 1:1-es szettállásnál brékelőnyben voltam. Ezért nagyon sajnálom, hogy nem tudtam megnyerni a 3. szettet. Kíváncsi lettem volna, hogy úgy miként alakul a meccs" - mondta Fucsovics az Origónak a meccs után, és hozzátette, még fizikálisan kell jobban bírnia ezeket a mérkőzéseket, mert az iszonyatos hőségben nagyon kimerült.

A tízperces szünetben mindketten beültek a jégfürdőbe, de lefagytak az izmai, míg Djokovic inkább felfrissült. Ezért vesztette el simán az utolsó szettet. A hálónál a szerb klasszis azt mondta neki a mérkőzés végén, hogy "it's always a pleasure to play against you" (mindig öröm ellened játszani).

"Nagyon rendes srác, jóban vagyunk. Remélem, hogy párszor még fogunk játszani. Nagyon jó érzés, hogy most már ismerik a nevem és a nagy szupersztárok is úgymond barátként tekintenek rám" - mondta Fucsovics, aki elpanaszolta, hogy mióta felszólalt a magyar szövetség tevékenysége ellen, a szövetségi dolgozók folyamatosan lelkileg zaklató, bántó e-maileket és SMS-eket írnak neki.

Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes