Csúcsot dönt a Vidi új csatára

A Nemzeti Sport Online által szemlézett hntv.hr úgy fogalmaz, hogy Armin Hodzic elhagyta a zágrábi Dinamót, és a Mol Vidi FC-nél folytatja a pályafutását. Ezt délután a fehérvári egyesület is megerősítette.

A vidi.hu szerint a gólerős bosnyák támadó Szarajevóban született 1994. november 17-én. A nagy múltú Zeljeznicar korosztályos csapataiban nevelkedett, majd 16 éves korában az angol Liverpoolhoz került. A Mersey partján nem jutott el az első csapatig, visszatért a Zeljeznicarhoz, ahol egészen fiatalon meghatározó játékos lett és 49 találkozón 18-szor volt eredményes.

Nevelőegyesületéből a horvát sztárcsapathoz, a Dinamo Zagrebhez szerződött, ahol az elmúlt években 111 tétmeccsen 51 gólt szerzett. 2015-ben két Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen is szerepet kapott, az Olympiacos ellen idegenben be is talált a görögök hálójába. A bosnyák válogatottban eddig öt alkalommal lépett pályára.

„Izgatott és boldog vagyok, hogy itt lehetek. Abszolút készen állok arra már most is, hogy pályára léphessek, és gólokat szerezzek Vidi-mezben! Egy nagy klubhoz kerültem, amely remélem a Bajnokok Ligájában szerepel majd pár hét múlva, bízom benne, hogy én is részese lehetek annak, hogy a csapat lépésről-lépésre fejlődik és halad előre. Mit várhatnak tőlem a szurkolók? Gólokat! De viccet félretéve, nem csak csatárként, árnyékékként és a baloldali szélsőként is számíthat rám a stáb. Úgy gondolom, hogy a horvát és a magyar bajnokság között nincs nagy különbség, viszont a magyar csapatok közül csak a Vidiért szerettem volna otthagyni a Dinamót, hiszen itt nagy célokért küzdhetek és pályára léphetek Európában is" - mondta a klub honlapjának.

A horvát portál is megerősíti azt a korábbi értesülést, mely szerint a bosnyák válogatott csatár kétmillió euró körüli összegért válthat klubot. Ezzel a magyar NB I történetének legdrágább igazolása lesz.