Fucsovics nem bírt a világsztárral

A két játékos idén már kétszer is megmérkőzött egymással: Fucsovics a múlt héten nagy csatában, négy meccslabdáról kapott ki Torontóban, májusban viszont a genfi salakpályás versenyen a magyar legyőzte háromszoros Grand Slam-bajnok riválisát.

Cincinnati mérkőzésük többszöri halasztás után még csütörtökön kezdődött, ám akkor Wawrinka 2:1-es vezetésénél, Fucsovics adogatásánál az eső miatt be kellett befejezniük a játékot.

A pénteki folytatásban az első szett hajrájáig mindkét teniszező hozta az adogatását - igaz, Fucsovicsnak kétszer is bréklabdát kellett hárítania -, majd a svájci 5:4-es vezetésnél fogadóként kétszer is játszmalabdához jutott, és a másodikat ki is használta.

A második felvonásban a világranglistán 48. magyar játékos Wawrinka 3:2-es előnyénél veszítette el adogatását, a svájci pedig ezt követően szerváinál mindössze két pontot engedélyezett Fucsovicsnak, aki így 1 óra 23 pernyi játékot követően kiesett.

A nyíregyházi teniszező - aki először jutott ezres versenyen a 16 közé - ennek ellenére is karrierje legjobbjaként a 40. hely környékére jön előre a világranglistán.