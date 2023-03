Tagad az amerikai elnök - a nap hírei

Megállapodott Oroszország és Ukrajna a fekete-tengeri gabonaexportot lehetővé tévő megállapodás meghosszabbításáról - jelentette be a török elnök. Recep Tayyip Erdogan felidézte, hogy az egyezség alapján több mint 800 hajó mintegy 25 millió tonna gabonát juttatott el a világpiacra. Az ukrán infrastruktúraügyi miniszter a Twitteren azt írta, hogy a megállapodást ismét 120 nappal hosszabbították meg, az orosz külügyi szóvivő viszont azt közölte, hogy a megállapodást ezúttal csak 60 nappal hosszabbították meg.

Megerősíti gazdaságbiztonsági és védelmi együttműködését Németország és Japán - jelentette be a japán miniszterelnök és a német kancellár tokiói tájékoztatójukon. Kisida Fumio és Olaf Scholz hangsúlyozták: a két ország arra törekszik, hogy csökkentse függőségét Kínától a nyersanyagimport terén. Ennek érdekében mindkét ország még inkább diverzifikálni akarja az ellátási láncokat, amelyeket először a koronavírus-világjárvány, majd az Ukrajna elleni orosz agresszió zilált szét. Olaf Scholz bejelentette: jövőre a német hadsereg egy hadihajót küld a Csendes-óceánra, amely a japán partoknál fog állomásozni.

Több ország, köztük Lengyelország, Csehország és Németország is üdvözölte, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az orosz elnök ellen háborús bűncselekmények miatt. Joe Biden amerikai elnök is azt mondta, jogos és igazságos a döntés, hiszen az orosz elnök egyértelműen háborús bűnöket követett el, amikért felelnie kell. Az ukrán főügyész a hágai székhelyű szervezet döntésére úgy reagált: mivel Vlagyimir Putyin hivatalosan nemzetközi bűncselekmény gyanúsítottja lett, így Oroszországon kívül letartóztathatják és bíróság elé állíthatják. Közben az orosz külügyi szóvivő azt közölte: Oroszország nem ismeri el a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, ezért jogi értelemben is semmisnek tekinti a letartóztatási határozatot.

Előre be nem jelentett látogatást tett a Krímben az orosz elnök, a félsziget Ukrajnától Oroszországhoz csatolásának kilencedik évfordulója alkalmából. Az orosz állami televízió tudósítása szerint Vlagyimir Putyin részt vett egy szevasztopoli művészeti iskola megnyitóján. Vlagyimir Putyin az Ukrajna ellen tavaly februárban indított háború óta most első alkalommal utazott el a Krímbe.

A Párbeszéd felszólítja a kormányt, hogy hívja vissza Magyarország oroszországi nagykövetét, és nyilvánítsa nem kívánatos személynek Oroszország nagykövetét Magyarország területén. A párt szóvivője ezt azzal indokolta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az orosz elnök ellen. A Párbeszéd fontosnak tartja annak kimondását, hogy Oroszország háborús agresszor, Vlagyimir Putyin pedig háborús bűnös, bíróság elé kell állnia.

Helyi civilekkel együtt tiltakozik a győri akkumulátor-gyár beruházás ellen az LMP. Az ellenzéki párt szerint Győrtől az összes termőföldet elveszik a tervezett üzem miatt. Süveg Anna, az LMP szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy Győrszentiván városrész melletti területen a jövőben szántóföldi művelés helyett napi több száz kamion jár majd. Közben a Demokratikus Koalíció Árnyékkormánya szerint is Kecskeméten és az ország minden településén azonnal le kell állítani az akkumulátorgyárak, illetve a gyártáshoz kapcsolódó üzemegységek építését.

Selmecbánya központjában több történelmi épület megrongálódott egy tűzvészben - jelentette a szlovák hírügynökség. A tüzet a helyszínre érkező tűzoltóknak és a katonaságnak sikerült megfékezniük. Az egyelőre ismeretlen okokból keletkezett tűz az UNESCO világörökség részének számító szlovákiai város központjában ütött ki, majd a lángok később több más környező épületre is átterjedtek. A szerencsétlenség helyszínére érkező Eduard Heger szlovák kormányfő azt mondta: a tűz hét épületet rongált meg, közülük többnek teljesen leégett a tetőszerkezete. A tűznek nem volt halálos áldozata.

Tagadja az amerikai elnök hogy családja több mint 1 millió dollárt kapott fia üzlettársán keresztül kínai üzleti érdekeltségüktől. Joe Biden a Fehér Ház előtt a kongresszusi vizsgálóbizottság megállapításaira reagált. A republikánus vezetésű képviselőházi testület korábban olyan banki dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint Hunter Biden, az elnök fia nagyobb összegeket kapott üzlettársától, illetve amerikai-kínai energiapiaci közös vállalatuktól.

Tiltakozásra szólította fel híveit Donald Trump volt amerikai elnök, miután kiszivárgott információkra hivatkozva arról írt, hogy jövő héten letartóztathatja őt a manhattani ügyészség. Donald Trump a Truth Social nevű közösségi oldalon azt nem közölte, milyen vádak alapján intézkednének ellene, csak arra utalt, hogy semmiféle bűncselekményt nem tudnak rábizonyítani. A kerületi ügyész az év elején bizonyítékokat kezdett bemutatni a vádesküdtszéknek, amely annak kapcsán vizsgálódik, hogy Donald Trump korábbi ügyvédje 130 ezer dollárt fizetett egy pornószínésznőnek a 2016-os elnökválasztási kampány idején.