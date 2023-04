Így várja New York Donald Trump meghallgatását

Nem először készül az Egyesült Államok arra, hogy a hallgatási pénz kifizetése miatt megvádolt volt elnök esetleges letartóztatása vihart vet az utcákon is. A vádemelés ténye most már biztos: a New York-i rendőrség ugyanakkor úgy nyilatkozott, nem fenyegeti valós veszély a várost - írja a Reuters.

A volt elnököt kedd délután állítják bíróság elé, miután vádat emeltek ellene egy pornósztárnak fizetett hallgatási pénz miatt indított vizsgálatban. Ő az első volt amerikai elnök, aki ellen büntetőeljárás indul.

A neten már forrnak az indulatok

Trump politikai boszorkányüldözésnek nevezi a vizsgálatot, és legfőbb támogatói, köztük Marjorie Taylor Greene republikánus törvényhozó, azt mondják, kedden New Yorkba mennek tiltakozni. A büntető- és legfelsőbb bíróságnak otthont adó belvárosi bírósági épületben néhány tárgyalótermet lezárnak Trump várható megjelenése előtt - közölte egy bírósági tisztviselő.

Hogy komoly ok is van a nagyobb zavargásokra való felkészülésre, azt többek közt az a tény is jelzi, hogy az online szélsőségességet figyelő Site Intelligence Group olyan bejegyzéseket talált a közösségi médiában, amelyek

a manhattani kerületi ügyész, Alvin Bragg és a Trump ellen vádat emelő esküdtszék tagjainak kivégzését követelték.

Azt követően, hogy a 2020-as amerikai választásokkal kapcsolatosan Donald Trump hamisan azt állította, valójában ő nyerte meg, hívei 2021. január hatodikán megrohanták a Capitolium épületét. Most ugyanakkor sokkal óvatosabbnak tűnnek támogatói, sokan vonakodnak az utcára menni attól tartva, hogy letartóztatják őket.

"A rendőrség továbbra is készen áll arra, hogy szükség esetén reagáljon, és biztosítani fogja, hogy mindenki békésen gyakorolhassa jogait" - áll a rendőrség közleményében.

Tüntetés biztosan lesz

Donald Trump hétfőn repült New Yorkba Floridából, és az éjszakát a Trump-toronyban tölti, kedden helyi idő szerint kora reggel érkezik a bíróságra - közölte egy tanácsadója. Az biztos, hogy a bírósági procedúra nagy médiaérdeklődést vált majd ki, de kérdéses, a helyiek mennyire állnak készen tüntetni Trump mellett, aki bár a városban született, de

innen nem tudott sok szavazatot magáénak.

2018-ban a New York-iak 18, 2020-ban pedig 23 százaléka szavazott rá.

A New York-i Fiatal Republikánus Klub tüntetést tervez a bírósággal szemben lévő parkban, és Greene, aki Trump egyik leghűségesebb támogatója a kongresszusban, azt mondja, hogy részt fog venni a demonstráción.

"A tiltakozás alkotmányos jog" - írta Greene a Twitteren, hozzátéve, hogy "tiltakozni fog az igazságszolgáltatási rendszerünkkel való példátlan visszaélés és a választási beavatkozás ellen". Azt mondta, elutasít mindenkit, aki erőszakra uszít vagy erőszakot követ el.

Azt tervezi, a meghallgatás után hazatér

Trump ügyének középpontjában Stormy Daniels felnőttfilm-színésznő áll: azt állítja, a 2016-os elnökválasztási kampány hajrájában 130 ezer dollárt fizettek neki azért, hogy hallgasson. Állítása szerint azért kapta a pénzt, hogy az exelnök és közte zajlott 2006-os szexuális aktusról ne beszéljen, ennek megtörténtét ugyanakkor Trump tagadja.

A meghallgatás helyi idő szerint kedd negyed háromkor veszi kezdetét: ez Magyarországon este negyed kilencet jelent. A BBC szerint azt tervezi, hogy a meghallgatást követően azonnal visszautazik a floridai Mar-a-Lagóba, ahol otthona előtt szimpátiatüntetők mellett a nagy számú médiajelenlét is folyamatos.

Médiaértesülések szerint több mint 30 rendbeli vádemelés várható ellene csalás miatt,

ügyvédek szerint első fokon üzleti feljegyzések meghamisításával vádolják, ami az amerikai törvények szerint bűncselekménynek minősül. Ügyvédje, Joe Tacopina azt ígéri, erőteljesen fognak küzdeni a vádak ellen, melyeket a volt elnök tagad.

