Kissé nőtt a fertőzöttek száma de csökken a koronavírus koncentrációja a szennyvízben - a nap hírei

Egy nap alatt 27 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben és 465-nél igazolták a kórokozót. 1.024 beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 82 ezer körülire csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 804 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 709 ember halt meg a betegségben. 5 millió 120 ezer embert oltottak be eddig, közülük több mint 3 millió 540 ezren a második vakcinát is megkapták.

Országszerte tovább csökkent a szennyvíz átlagos koronavírus-koncentrációja a 20. héten. A vizsgált helyszínek közül Szeged, Szekszárd, Szolnok, Zalaegerszeg, valamint az 5 Budapest környéki település - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta - közös mintája mutat csökkenő tendenciát, ugyanakkor enyhe emelkedés tapasztalható Székesfehérváron és Tatabányán.

Keddtől már a beoltott magyar és moldáv állampolgárok is szabadon, karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között - közölte külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebookon arra hívta fel a figyelmet, hogy számos országgal folyamatosan egyeztetnek az oltási igazolások kölcsönös elfogadásáról. A külügyi tárca korábbi bejelentése szerint Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Törökország és Bahrein fogadja el a védettségi igazolványt. Horvátország az oltási papírt is elkéri.

A gazdák megbecsülését és a vidék megújítását segíti a jövő évi költségvetés - mondta az agrárminiszter a kormány Facebook-oldalán megosztott videóban. Nagy István hangsúlyozta: a bővülő forrásoknak köszönhetően 951 milliárd forint áll a mezőgazdaság és az élelmiszeripar rendelkezésére. Ez az összeg csaknem 40 milliárd forinttal több, mint az idén.

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a 10 évvel ezelőtt elhunyt Mádl Ferenc egykori államfő síremlékénél a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Áder János államfőn kívül a koszorúzáson mások mellett részt vett Mádl Dalma, Mádl Ferenc özvegye, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Boross Péter volt miniszterelnök.

Szemerédi Endrét tüntette ki a Neumann János professzori címmel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szenátusa és a Neumann Társaság. A Széchenyi- és Abel-díjas matematikus az elméleti számítástechnikához való több évtizedes hozzájárulása, illetve a matematika fejlődéséhez kapcsolódóan végzett munkássága miatt kapta a 2017-ben alapított díjat.

Megemlékezéseket tartottak a Hableány sétahajó tragédiájának második évfordulóján. Az Ökumenikus Egyház megemlékezésén 28 harangütéssel emlékeztek az áldozatokra. A Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én a Margit híd közelében maga alá gyűrte a Hableány sétahajót, amely elsüllyedt. A hajón 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet tartózkodott. 7 turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A koronavírus új mutánsát azonosították a tudósok Vietnamban. A brit és indiai mutáns keveréke az eddigieknél is fertőzőbb és könnyen terjed a levegőben. A kutatók szerint ez a variáció a felelős az észak-vietnami tartományokban terjedő fertőzésekért. Eddig a koronavírus 7 mutánsát azonosították Vietnamban, köztük a britet, az indiait és a dél-afrikait.

Könnyítenek a járványügyi korlátozásokon Hollandiában, Írországban és Olaszországban is. Az új fertőzések számának gyors csökkenése miatt Hollandiában június 5-étől kinyithatnak a középületek, de korlátozzák a látogatók számát. Az éttermek zárt térben is fogadhatnak vendégeket este 10 óráig. Írországban június 2-án nyithatnak a szállodák, és 7-én az éttermek, de csak szabad térben szabad fogyasztaniuk a vendégeknek. Olaszországban hétfőtől Molise és Friuli-Venezia-Giulia régióban valamint Szardíniában sem lesz éjszakai kijárási tilalom.

Horvátországban már a 12-15 évesek is igényelhetik a koronavírus elleni oltást, amire eddig csak 16 éves kortól volt lehetőség. A fiatalokat a Pfizer vakcinával oltják be. Az Európai Gyógyszerügynökség pénteken az érintett korosztály számára is ajánlotta a Pfizer védőoltást. Románia megvárja az Európai Bizottság döntését, de már készül a 12-15 évesek oltására a Pfizerrel.

Koszovóban az év végére a lakosság 60 százalékát szeretnék beoltatni a koronavírus ellen. Az egészségügyi miniszter azt mondta: a kormány 1,2 millió adag Pfizer/BioNTech-vakcina vásárlásáról egyezett meg a gyártóval. A cél az, hogy június második felétől kezdve havonta 300-400 ezer embert oltsanak be.

Elhunyt Jankovics Marcell, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke a nemzet művésze, rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotót 79 éves korában érte a halál. Az akadémia méltatása szerint életműve meghatározó része marad a magyar kultúrának. Jankovics Marcellt a Magyar Művészeti Akadémia és az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti.