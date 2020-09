MNB: a törlesztési moratórium után sem emelkedik a törlesztőrészlet - Hírösszefoglaló

Európa ma Közép-Európában épül, a magyarok, a szlovákok, a csehek és a lengyelek építik - mondta a miniszterelnök az új komáromi Duna-híd átadásán. Orbán Viktor kijelentette: a Monostori híd átadása is bizonyítja, hogy a Duna nem elválasztja, hanem összeköti a magyar és a szlovák nemzetet. Igor Matovič szlovák kormányfő fontosnak nevezte, hogy a határok kényszerű lezárásakor is megmutassák: készülhetnek új átkelők.

A törlesztési moratórium után jövő januártól nem emelkedik az ügyfelek törlesztő részlete, és nem lesz az eredeti feltételekhez képest magasabb az érintettek összes terhe sem - erősítette meg a nemzeti bank. A jegybank adatai szerint a háztartások és a vállalatok mostanáig a teljes hitelállomány 40-50 százalékánál kérték a havi törlesztés felfüggesztését.

Véglegesen elérhető marad a telefonon keresztüli gyógyszerfelírás lehetősége – ismertette az általa hozott rendeletet az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós arra biztatta az elsősorban a járványügyi szempontból veszélyeztetetteket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel a jövőben is, ezzel tovább csökkentve megfertőződésük esélyét.

A tavaszinál nagyobb a nyomás a kórházakon most – közölte a Magyar Kórházszövetség. A szervezet jelezte: a koronavírus-járvány második hulláma hamarabb gyűrűzött be a kórházakba, mint arra számítani lehetett. A lakosság részéről elfogyott a türelem és a megértés. Ezzel párhuzamosan nemcsak fizikailag, de pszichésen is elfáradtak az orvosok és az ápolók, akik közül sokan megbetegedtek.

Részben uniós forrásból jöhet létre a magyar lélegeztetőgép-készlet raktárbázisa – olvasható a kormány határozatában. A járvány kitörése után a kabinet több ezer lélegeztetőgépet vásárolt, ezek tárolása oldódhat meg.

Valószínűleg nem a vakcina számlájára írható a betegség, ami miatt leállították az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszercég koronavírus-vakcinájának tesztelési programját - írja honlapján az egyetem. A független vizsgálat nem talált összefüggést az egyik páciens tünetei és a vakcina hatása között. A tesztprogramot az Egyesült Államok kivételével újraindították.

Több mint 90 százalékkal csökkent az utasforgalom szeptember első két hetében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren augusztushoz képest, az áruforgalomban viszont alig tapasztalható visszaesés. A Budapest Airport korábban már lezárta a 2-es terminál több utasforgalmi területét.

Fővárosi forrásból elkészült az M3-as autópálya kivezetőjénél a zajvédő fal eddig hiányzó, több mint egy kilométeres szakasza, a 15. kerületben. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte: csökkenteni kell azt a forgalmat, amelyeket a peremkerületben élőknek el kell szenvedniük, a most átadott zajvédő fal ennek egy fontos lépése.

A korábbi elképzeléseknél nagyobb mértékben csökkentené az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az Európai Bizottság új éghajlatvédelmi terve. A most bemutatott koncepció alapján 2030-ig 40 helyett 55 százalékkal kellene mérsékelni a kibocsátást az 1990-es szinthez képest. Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős biztos hangsúlyozta: új, élhető és hosszú távon fenntartható körülményeket, új munkahelyeket kell teremteni a következő nemzedék számára.

Elrendelte a litván és a lengyel határ lezárását a fehérorosz elnök. Aljakszandr Lukasenka közölte: felfegyverzik a fél hadsereget és megerősítik az ukrajnai határszakasz védelmét. Előzőleg az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet bejelentette, hogy tényfeltáró missziót küld Fehéroroszágba az elnökválasztás körüli jogsértések kivizsgálására. Közben a lengyel miniszterelnök bejelentette: egymilliárd eurós támogatási programot kezdeményez a visegrádi csoport nevében az uniónál és a Nemzetközi Valutaalapnál Fehéroroszország újjáépítésére.

Még tomszki szállodai szobájában mérgezhették meg Alekszej Navalnijt. Munkatársai szerint egy vizespalackon is kimutatták a Novicsok idegmérget, amelyet a politikus szervezetében találtak. Alekszej Navalnij szóvivője korábban azt állította, hogy a mérget abba a teába csempészhették bele, amelyet a politikus a tomszki reptér kávézójában fogyasztott el.

Az év végével bezár a brüsszeli Mini Európa szabadtéri makettpark. A turistalátványosság Európa 350 nevezetes épületének miniatűr változatát mutatja be, például a párizsi Eiffel-tornyot, a londoni Buckingham-palotát vagy a berlini Brandenburgi kaput. Fennállása 31 éve alatt az Atomium lábánál fekvő makettpark több mint 10 millió látogatót vonzott.