Tüntettek a pedagógusok a Kossuth téren - nap hírei

A többi között béremelésért és a munkaterhek csökkentéséért tüntettek a tanárok a Kossuth téren a Pedagógusok Szakszervezetének szervezésében tartott megmozduláson. Az érdekképviselet előzőleg petíciókat adott át az érintett minisztériumok képviselőinek. Szabó Zsuzsa, a szakszervezet elnöke a demonstráción azt hangsúlyozta: ha nem teljesülnek követeléseik, januárban készek országos sztrájkot tartani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy reagált: a kormányzat kész megvizsgálni a pedagógusok további bérigényeit, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a tanárok voltak az elsők, akik számára életpálya- és átfogó béremelési program indult.

Kincses Gyula lett a Magyar Orvosi Kamara új elnöke. A köztestület tisztújító küldöttközgyűlésén a jelenlévő küldöttek 202 szavazattal támogatták az új elnököt, míg Éger István korábbi elnök 120 szavazatot kapott. Kincses Gyula a megválasztása után arról beszélt, hogy a direkt politikai nyomásgyakorlástól tartózkodni fognak, de ami nem jó a betegeknek és a szakmának, azt szóvá fogják tenni. Kincses Gyula fül-orr-gégész 16 év után veszi át a kamara vezetését Éger Istvántól.

Diplomáciai akadémia nyílik jövő szeptembertől. Csak ennek elvégzése után lehet dolgozni a Külgazdasági és Külügyminisztériumban – jelentette be a tárca vezetője. Szijjártó Péter a Fidelitas 16. tisztújító kongresszusán kiemelte: a diplomáciai akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésével versenyképes képzési rendszer jött létre azok számára, akik a magyar diplomáciai karban akarnak dolgozni.

Már dolgozik a kisállattenyésztés támogatásán a kormányzat - mondta a Nemzeti galamb-, baromfi-, nyúl-, és díszmadár kiállítás megnyitóján az agrárminiszter. Nagy István kiemelte: az idei új törvénnyel előtérbe került a tenyésztés, tavaly pedig már a nemzeti húsgalamb program is elindult. Az agrárminiszter beszélt arról is, hogy a tenyésztői munka bemutatásával a fiatalok érdeklődését is szeretné felkelteni a tárca. A kiállítás ezen a hétvégén látogatható a Hungexpo területén.

A nyugdíjasoknak kézbesített rezsiutalványok kétharmadát már beváltották a postákon; ezek értéke meghaladja a 15 milliárd forintot - közölte a Magyar Posta. A tájékoztatás szerint az utalványokat inkább az áramfogyasztás kiegyenlítésére használták fel, kevésbé a gázszámlákra. A beváltás március végéig lehetséges, de a Magyar Posta szerint a legtöbben még az idén felhasználják a szeptemberben kapott rezsiutalványokat.

A gyorssegélyek szétosztásával megkezdte az albániai földrengés károsultjainak ellátását az Ökumenikus Segélyszervezet. A magyar segélyszervezet 160 embernek segít a balkáni országban, de arra számítanak, hogy néhány nap múlva már 250 károsultról kell gondoskodniuk. Az akció első szakaszára saját forrásból 3 ezer eurót fordítanak, és ugyanennyivel járul hozzá a Hungary Helps Ügynökség is. A keddi földrengés 50 halottat követelt, a sérültek száma megközelíti a 2 ezret. A mentőalakulatok befejezték a túlélők utáni kutatást.

Terrorcselekményért korábban elítélt 28 éves férfi volt a pénteki londoni késelés elkövetője. 2018 decemberében próbaidőre helyezték szabadlábra, és elektronikus azonosítót is viselt. A támadásnak 2 halottja és 3 sebesültje van. A terroristát, a 28 éves Usman Khant a rendőrök lelőtték. Közben az is kiderült, hogy az egyik halálos áldozat annak a rehabilitációs programnak a koordinátora volt, amelynek konferenciáján a támadó is részt vett volna meghívottként, közvetlenül a merénylet elkövetése előtt.

Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit. A rendőrség közleményéből arra lehet következtetni, hogy a feltételezett támadó hajléktalan. Péntek este Hága belvárosában megkéseltek három embert, sajtóértesülések szerint egy 13 éves kisfiút és két 15 éves kislányt. Mindhárman könnyebben sérültek meg.

A nagykoalíció bírálóiként számon tartott elnökjelöltek nyerték a Német Szociáldemokrata Párt elnökjelölő pártszavazását. Norbert Walter-Borjans volt észak-rajna-vesztfáliai pénzügyminiszter és Saskia Esken szövetségi parlamenti képviselő végzett az élen Berlinben kihirdetett végeredmény szerint. Megválasztásuk biztosra vehető, így a német szociáldemokratákat rövidesen - és történetükben először - két társelnök vezeti majd.

A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a Puskás Arénában játssza két mérkőzését a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságon. A bukaresti sorsolás alapján mindkét csapat a részben budapesti rendezésű csoportba került. Mivel Budapest rendezői párja München, így ebben a négyesben szerepel még Németország, amely mindhárom találkozóját hazai pályán játszhatja. Ha a magyar válogatott a márciusi pótselejtezőn kijut a kontinensviadalra, akkor ezzel a három csapattal kerülne egy kvartettbe