Európa 5 legjobbja közé igyekszik a Semmelweis Egyetem - a nap hírei

A felzárkózás egyik kitörési pontjának nevezte az egészségügy fejlesztését a jegybankelnök. Matolcsy György a Semmelweis Egyetem Nyári Egyetemén tartott előadásában a legfontosabb teendők közé sorolta a lakosság egészségtudatosságának megerősítését, a megelőzésre alapuló ellátórendszer kialakítását, valamint a finanszírozási rendszer felülvizsgálatát. A minőség javítással 40-50 ezer fővel növelhető lenne a munkaerő-kínálat.

Elvenné a bankoktól a Magyar Állampapír Plusz értékesítését a jegybank alelnöke. Nagy Márton szerint érdemes lenne az államkincstáron keresztül megoldani az értékesítést, mert az jóval olcsóbb lenne. Az alelnök a közgazdász vándorgyűlésén elmondta, hogy most az állampapír 75 százalékát a bankrendszeren keresztül adják el, ami 175 milliárd forintjába kerül 2023-ig a lakosságnak és az államnak a jutalékok és számlavezetési díjak miatt.

A felsőoktatásra is több pénz jut abból a 32 milliárd forintból, amennyivel a kormány a kutatás-fejlesztés támogatását megemelte - jelentette ki az területért felelős innovációs miniszter. Palkovics László a Semmelweis Egyetem 250. tanévének megnyitóján mondta ezt. Merkely Béla rektor elsődleges célnak nevezte, hogy az egyetem a következő tíz évben a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a legjobb száz, szakterületén Európa legjobb öt gyógyító egyeteme közé kerüljön.

A jövőt képviseli a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új, Zugligeti úti campusa - mondta az épületegyüttes átadó ünnepségén a főpolgármester. Tarlós István arról beszélt, hogy a 2005 óta Moholy-Nagy László nevét viselő tudásműhely a beruházással Közép-Európa legkorszerűbb művészetoktatási intézményévé vált. Kiemelte, hogy a projekt fontos része volt a campus parkjának megújítása is: hamarosan a lakosság számára is megnyílik a 16 ezer új növényt számláló, 15 ezer négyzetméteres közpark, amely mellett a Zugligeti úton közparkolók és kerékpártárolók is létesültek.

Menet közben sem lesz drágább a 2022-es kézilabda Európa-bajnokságra készülő sportcsarnok - mondta az InfoRádiónak Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs szerint példátlanul szigorú szerződést kötöttek, napi 400 milliós kötbért követelnek a kivitelezőtől az esetleges késésért. A Market Építő Zrt nyerte a beruházás megvalósítását 78 milliárd forinttal. Az államtitkár elmondta, hogy a munka már jövő héten indul, a Népliget melletti épületnek 2021 novemberére kell elkészülnie.

A magyar nemzet fennmaradását és a magyar emberek életminőségének javítását nevezte a magyar állam céljának a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt a Budapesti Demográfiai Csúcs zárásán ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy van, ahol vitatják azt a célt, hogy a magyar állam fennmaradjon. Azt mondta: a kormány álláspontja az, hogy a magyar nemzet - ahogy minden nemzet - egyszeri és megismételhetetlen érték.

Szolidárisabb, igazságosabb, zöldebb politikát szeretne az önkormányzatokban Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt. A politikus azt hangoztatta, hogy a választópolgárok megváltoztathatják településük sorsát, ha az ellenzéki összefogás jelöltjeire szavaznak az októberi önkormányzati választáson.

Átalakítaná a fővárosi fizetős parkolási rendszert a Jobbik. Z. Kárpát Dániel pártelnök azt mondta, hogy a Budapesten élőknek a saját lakókerületükben ingyenessé tennék a parkolást, a többiek számára pedig kétszáz forintban határoznák meg a maximális óradíjat. Utóbbi alól csak a budai Vár, illetve egyes, kiemelt forgalomszabályozó szereppel bíró helyszínek jelenthetnének kivételt.

Összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester jelöltje. Eddig 6136 aláírás gyűlt össze. Puzsér Róbert nem sokkal később Facebook oldalán azt is közölte: leadtak ötezer ajánlást, a Fővárosi Választási Iroda pedig értesítette azok hitelességéről.

Összesen 28 kiadó mutatkozik be a pénteken megnyílt Budavári Könyvünnepen a Szentháromság téren. A hétfő hajnalig tartó rendezvény a harminc éve elhunyt Márai Sándor előtt tiszteleg, a díszvendég az író szülővárosa, Kassa. Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere a megnyitón a Budavárért Emlékérmet Ugron Zsolna írónak adta át.

A brit törvényhozás felsőháza is jóváhagyta a megállapodás nélküli brexitet tiltó törvényt. A királynő előreláthatóan hétfőn írja alá a törvényt, amely kimondja: a miniszterelnöknek újabb három hónapos haladékot kell kérnie az Európai Uniótól. Vagyis az Egyesült Királyság október 31-én nem léphet ki megállapodás nélkül az unióból. Korábban Boris Johnson miniszterelnök azt mondta: előrehozott választások kiírását kezdeményezi, ha átmegy a kemény-brexitet tiltó törvény. A Munkáspárt pénteken közölte: nem támogatja az idő előtti választásokat.

Az Európai Unió fél millió euró sürgősségi segélyt juttat a Bahamákra a Dorian hurrikán károsultjai megsegítésére. Az uniós hozzájárulás olyan alapvető szükségletek finanszírozását biztosítja, mint szállások építése és fenntartása, vízellátás, valamint higiéniai és élelmezési feladatok ellátása. A Bahamákon 30-ra nőtt a Dorian halálos áldozatainak száma. Az amerikai meteorológiai szolgálat egyes fokozatúra minősítette le vihart.