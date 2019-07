Theresa Maynek nem tetszik ez a közbeszéd - a nap hírei

A migránsokkal összefüggő válsághelyzet és az ahhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések megszüntetését javasolja a magyar kormánynak az ENSZ illetékes jelentéstevője. Felipe González Morales az országban tett egy hetes látogatása után úgy fogalmazott: a lépésre azért lenne szükség, mert már nem érkeznek migránsok jelentős számban Magyarországra. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára úgy reagált: a migráció továbbra is biztonsági kockázat és a kerítés ott marad, ahol van.

Elfogadhatatlannak nevezte az illegális migránsok egyenjogú egészségügyi ellátására vonatkozó javaslatot a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának New York-i ülésén hangsúlyozta: nem lehet ugyanolyan ellátási jogokat biztosítani azoknak, akik törvénytelenül jutottak egy országba, mint amilyen jogok megilletik azokat, akik évtizedek óta fizetik adóikat, például az egészségügyi ellátás fenntartására.

A Földközi-tengeren még mindig kritikusnak tartja a migrációs helyzetet a humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos. Hrisztosz Sztilianidesz az Európai Parlament plenáris ülésének vitáján azt is közölte: az Európába irányuló migráció valamelyest csökkent, de még mindig túl sokan indulnak el, életüket kockáztatva a jobb élet reményében. Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő hozzászólásában hangsúlyozta, a szigorúbb határvédelem miatt kevesebb bevándorló vész oda a Földközi-tengeren.

Az új igazságügyi miniszter szerint új politikai korszak köszönt be az Európai Unióban, mert egy bíztató, reménybeli többség választotta meg az Európai Bizottság új elnökét. Varga Judit az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a keddi szavazás is azt mutatja: már nem lehet csak a régi kényelmes többségekre építeni és nemcsak a pártpolitika dönt a többség kérdésében, hanem ügyek mentén lehet felsorakozni. Megismételte: Magyarország számára a legfontosabb, hogy az új uniós vezetők értsék Közép-Európát. Arról is beszélt, hogy készül a hetes cikkellyel kapcsolatos uniós meghallgatásra. Varga Judit azt mondta: tisztességes jogállamisági eljárást vár az unió tagállamaitól.

Újabb szakaszba léptette az Európai Bizottság Lengyelország ellen az új bírói fegyelmi kamara miatt megindított kötelezettségszegési eljárást. Brüsszel álláspontja szerint az igazságügyi dolgozók feltételezett kihágásaival foglalkozó fegyelmi testületről szóló rendelkezések nem tartalmaznak megfelelő garanciákat, hogy megóvják a bírákat a politikai befolyástól, illetve nem állnak összhangban az uniós jog előírásaival. A testület úgy látja, hogy a lengyel szabályozás aláássa az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője szerint Ursula von der Leyen megválasztásával sikerült stabilitást teremteni, a német bizottsági elnök ambiciózus új kezdetet jelent Európa számára. Manfred Weber ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy a csúcsjelölti rendszer nem érvényesült, úgy értékelte, hogy ez visszalépést jelent.

Támogatja az OTP Bank visszatérését a nemzetközi kötvénypiacra az EBRD. A londoni székhelyű pénzintézet 60 millió euróért vásárol értékpapírokat. A nyereséget zöld projektekre fordítja az OTP. A 10 éves lejáratú kötvényeket a luxemburgi tőzsdén jegyzik. A tranzakcióval az OTP 2006 óta most először tér vissza a nemzetközi tőkepiacokra.

A világszerte durvuló politikai közbeszédre hívta fel a figyelmet búcsúbeszédében Theresa May távozó brit miniszterelnök. A politikus a londoni Királyi Külügyi Intézet, a Chatham House hallgatósága előtt kijelentette: a politika akkor mutatja a legjobb formáját, ha meggyőzés, csapatmunka és kölcsönös kompromisszumkészség vezet az optimális eredményhez. Theresa May egy hét múlva távozik a kormányzó brit Konzervatív Párt éléről és a miniszterelnöki tisztségből.

Határozatban ítélte el az amerikai elnök egyik Twitter-bejegyzését a washingtoni képviselőház. Donald Trump a többi között azt írta négy demokrata párti képviselőnőről, hogy ha nem érzik jól magukat az Egyesült Államokban, el is mehetnek abba az országba, ahonnan jöttek. A demokrata többségű kongresszusban négy republikánus képviselő is a demokratákkal együtt szavazott.

Az Egyesült Államokban életfogytig tartó és további 30 éves börtönbüntetésre ítélték a Köpcös néven ismert mexikói drogbárót. Joaquín Guzmán feltételesen sem helyezhető szabadlábra. A 62 éves férfit kábítószer-kereskedelemben, többszörös emberrablásban, kínzásban és gyilkosságban találta bűnösnek a brooklyni esküdtszék. Ügyvédjei fellebbeznek.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga