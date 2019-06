Rövidesen kiemelhetik a Hableányt – a nap hírei

Rövidesen kiemelhető lesz a május 29-én elsüllyedt turistahajó - közölte rendkívüli tájékoztatóján a Terrorelhárítási Központ osztályvezetője. Jasenszky Nándor hangsúlyozta: a négy emelőheveder a hajó alatt van, a megfelelő pontokon helyezkednek el. Úgy fogalmazott: egyelőre nincs konkrét időpontja a kiemelésnek, de azon vannak, hogy ez mihamarabb megtörténjen. Hozzátette: éjszaka biztosan nem kezdik meg a kiemelést a rossz látási viszonyok miatt. Hozzátette: a Clark Ádám úszódaru hamarosan elfoglalja a helyét. Közben már ismét Magyarországon van a balesetben részes Viking szállodahajó.

Folyamatos, a korábban jelzettnél intenzívebb a Duna apadása Budapestnél - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Hétfő este 437 centiméter volt a vízszint. A legfrissebb meteorológiai előrejelzés szerint a következő időszakban számottevő csapadék csak a Duna legfelső, bajor területein várható. A Tisza nagyon lassan levonuló árhulláma a teljes magyar szakaszon elérte a maximális vízszintjét, jelenleg mindenhol kisebb-nagyobb intenzitással apad a folyó. Az országban jelenleg mintegy 260 kilométeren van árvízvédelmi készültség.

Keddtől csütörtökig ülésezik az Országgyűlés. A házelnök napirendi javaslata alapján a parlament az első nap az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az Országos Bírói Tanács közötti konfliktus ügyében foglalhat állást. Emellett a héten a közigazgatási bíróságok létrehozásának elhalasztásáról is tárgyalhatnak a képviselők. A képviselők - egyebek mellett - a kormány médiaszolgáltatást érintő módosítási javaslatairól mondhatják el véleményüket.

A misszió jegyében telik a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra felkészítő év. Erről Erdő Péter bíboros-prímás, esztergom-budapesti érsek beszélt az egyházmegye családi napján, a máriaremetei kegytemplom parkjában. Erdő Péter előadásában közölte: a misszió mindig tanúságtétellel indul, amely megkívánja a körülöttünk lévő világ megismerését, a kapcsolatok kialakítását, a személyes tanúságtételt életünkkel, segítő szeretetünkkel. A bíboros a nap végén tartott szentmisén arról beszélt: az egyház ma is minden nyelven szól a Szentlélek segítségével.

Összesen tizenegyen sérültek meg, közülük hárman súlyosan a tótkomlósi raliversenyen történt balesetben, kilenc ember került kórházba. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint egy súlyosan sérült gyereket mentőhelikopter a szegedi kórházba vitt, egy másik súlyosan sérült a gyulai, míg a harmadik a békéscsabai kórházba került. Az Orosházi Kórházba hat embert vittek a mentők, közülük már csak egy ember van az intézményben. Tótkomlóson engedélyezett autóversenyt tartottak a belvárosban, amikor egy raliautó a nézők közé hajtott.

A román belügyminiszter szerint teljesítették küldetésüket az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és csendőri erők. Carmen Dan ezt azzal indokolta, hogy szerinte sikerült megelőzni a magyarok és románok közti összetűzést, a személyi sérüléseket és a sírgyalázást. Hozzátette: támogatja a kormány döntését, hogy a temető a védelmi tárca kezelésébe kerüljön. Előzőleg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tudomásul vette a kabinet döntését. Az RMDSZ ugyanakkor ellenzi az állami átvételt.

Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be a pártfrakció illetékes szakbizottsága. Theresa May miniszterelnök pénteken távozott a Konzervatív Párt éléről, és ez miniszterelnöki tisztségének megszűnésével is jár, de utódja megválasztásáig ügyvezető minőségben ellátja a kormányfői és a pártvezetői feladatokat. Az aspiránsok körét a parlamenti frakció szűkíti kettőre. A legesélyesebb jelöltnek Boris Johnson volt külügyminisztert, a keményvonalas Brexit-tábor frontemberét tartják.

Görögországban jóváhagyta az államfő Alekszisz Ciprasz miniszterelnök kérését a parlament feloszlatására. Ezzel megnyílt az út az előrehozott választások előtt. Alekszisz Ciprasz május végén jelentette be, hogy július 7-én - három hónappal az esedékes időpont előtt - előrehozott parlamenti választásokat tartanak, miután pártja, a baloldali Sziriza kikapott az európai parlamenti választásokon és a görög helyhatósági választásokon az ellenzéki, konzervatív Új Demokrácia párttól.