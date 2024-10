Elhunyt a magyar származású hollywoodi sztár

Elhunyt a magyar származású Mitzi Gaynor amerikai színésznő, táncosnő.

Gaynor a hollywoodi musical aranykorának számító 1920. és 1960. közötti időszak egyik utolsó képviselője.

A művész 2024. október 17-én hunyt el, 93 éves korában.

A hír az MTI által szombat délután közreadott fotó mellékleteként jelent meg.

Mitzi Gaynor Chicago-ban született Illionis államban, 1931.szeptember 4-én Francesca Marlene de Czanyi von Gerber néven - írja a Magyar Filmadatbázis.

Anyja Pauline Fisher táncos, apja a magyar születésű Henry von Gerber hegedűs, csellista és zenei rendező. Szülei elváltak és miután apja újraházasodott, mostohatestvére lett Donald W. Duncan háborúellenes aktivista. Családjával Elgin-be, majd Detroit-ba költöztek és mikor tizenegy éves lett Hollywood-ba sodorta őket az élet.

Balerinának tanult és tizenhárom évesen a Los Angeles-i Civic operett kórus táncosa lett. A Hollywood High School-ba tanult, de csak úgy kerülhetet be, hogy hamis címet adott meg lakhelyének. 17 évesen aláírt a Twentieth Century-Fox-hoz. A Stúdió emberei tanácsára változtatta Gaynor-ra a nevét a kezdőbetű megtartásával.

1954-ben hozzáment Jack Bean-hez, akivel annak 2006-ban bekövetkezett haláláig együtt élt.

Filmes karrierjét 1949-ben kezdte az It's Your Health-ban. Első éveiben olyan alkotásokban csillogtatta meg tudását, mint a My Blue Heaven, a Take Care of My Little Girl, a Golden Girl, a Bloodhounds of Broadway, a The I Don't Care Girl, a Down Among the Sheltering Palms és a Three Young Texans. Ugyanebben az évben Katy Donahue-t játszotta a Páratlan biznisz a színházi bizniszben.

1957-ben Martha Stewart bőrébe bújt a The Joker is Wild-ben, majd egy év múlva Nellie Forbush-éba a Déltengerben.

Utolsó szerepére 1963-ban került sor a For Love or Money-ban.