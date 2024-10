Vasárnapig a Millenárison várja az érdeklődőket Közép-Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vására

A Budapest Design Weekhez kapcsolódóan 14. alkalommal rendezik meg a Millenárison az Art Market kortárs képzőművészeti vásárt, melynek hivatalos megnyitóját szerdán tartották. Vasárnapig négy kontinens csaknem harminc országából mintegy kilencven kiállító, több mint ötszáz képző- és fotóművész több ezer alkotását lehet megtekinteni.

Az Art Market Budapest (AMB) két legnagyobb kiállítási standját két kiemelkedő hazai galéria, az acb Galéria, valamint a csaknem harminc éve működő Várfok Galéria foglalja el. Vasárnap estig a Millenáris parkjában sCULTURE elnevezéssel egyedülálló szobrászati kiállítást is rendeznek, a műgyűjtők iránti tisztelet jegyében pedig Magyarország egyik különösen értékes gyűjteményének alapítója, az idén 80 éves Nyakas Ilona kollekciójából készült válogatást mutatnak be, de jelen lesz a Horn Gyűjtemény is.

A képzőművészeti vásár alapító-igazgatója az InfoRádióban elmondta: az elmúlt években sikerült elérniük azt, hogy az Art Market Budapest kiemelt helyre kerüljön a nemzetközi művészeti vásárnaptárban, de hozzátette, hogy továbbra is nagyon éles a verseny a mezőnyben, ezért folyamatosan arra kell koncentrálniuk, hogy ezt a stabil pozíciót megőrizzék.

Érdeklődők az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár megnyitóján 2024. október 16-án. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán.

Ledényi Attila a budapesti vásárral kapcsolatban kiemelte, hogy „nagyon erős a regionális, közép-kelet-európai tartalom, és egyre fontosabb tényezővé válik, egyre inkább felértékelődik a nemzetközi porondon” az Art Market. Mint fogalmazott,

a budapesti rendezvény „a legintenzívebb közép-kelet-európai művészeti tartalmat mutatja be”.

Az AMB nemcsak vásár, hanem bizonyos tekintetben kiállítás is. Az alapító-igazgató felidézte, hogy amikor megfogalmazódott a rendezvény ötlete, azt a célt tűzték ki, hogy egy olyan formátumú eseményt hozzanak létre, ami „a művészet és a közönség között tágra tudja nyitni a kapukat, és az emberek megszólításában vonzó, valamint hatékony”. Ledényi Attila hozzátette: nagyon sokan kifejezetten a műtárgyak miatt érkeznek a vásárra, de inkább csak gyönyörködnek bennük. Ugyanakkor az érdeklődők egy másik, szintén jelentős része vásárol is. Sőt, az előző években megfigyelhető volt, hogy vannak olyanok is, akik eredeti szándékuk szerint csak nézelődni érkeztek, de vásárlással fejezték be a látogatást.

Szintet lépett az Art Market Az Art Market az elmúlt tizennégy évben felnőtt ahhoz a feladathoz, hogy bemutassa, összegyűjtse, a tömeg számára a kánonba illessze a magyar kultúra kiválóságait, környezetünk kiemelkedő művészeti értékeit – mondta Vincze Máté a nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár megnyitóján. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára szerint a múzeumok és a galériák történelemszemlélete eltérő, az Art Market azonban eddigi történetével bebizonyította, hogy maga is értelmezhető múzeumi történelemszemlélettel.



Vincze Máté úgy fogalmazott, hogy a kortárs művészeket mindig az teszi halhatatlanná, ha reflektálnak az aktualitásokra, érzékenyen viszonyulnak az őket körülvevő világhoz, és azt magas művészi színvonalon tudják kifejezni. Hozzátette: biztosak lehetünk abban, hogy az Art Marketen látható műveket a következő generációk múzeumokban fogják látni.



„Megrázó megtapasztalni, hogy az Art Marketen korábban kiállító ukrán fotóművész csoport a háború miatt idén nem tud részt venni a kiállításon, mert tagjai hadköteles korú férfiak, akiket nem engednek ki az országból. A most kiállító szerb installáció művészet is emlékeztet minket arra, hogy milyen törékeny a jólét és a béke” – jegyezte meg a helyettes államtitkár.



Vincze Máté emlékeztetett, a háború és a totalitárius rendszerek miatt a XX. században olyan, később külföldön világhírűvé vált művészek voltak kénytelenek elhagyni Magyarországot, mint Keserü Ilona, Maurer Dóra vagy Reigl Judit. (MTI)

Számos kísérőprogram is kapcsolódik az Art Markethez. A kiállítási napokon például részt lehet venni az Inside Art művészeti és műtárgypiaci konferencia előadásain, melynek keretében szombaton André Kertész születésének 130. évfordulója alkalmából azt járják körül külföldi vendégek részvételével, miként él tovább a mai napig a világhírű magyar fotóművész életművének hatása.

Predrag Djakovic Jazz section 1968 című alkotásának részlete az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár megnyitóján 2024. október 16-án. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán.

Felszólal az eseményen Roger Ballen amerikai fotóművész, valamint a Badeni Fotófesztivál igazgatója is, aki előadásában

a mesterséges intelligencia segítségével fog André Kertész-képeket létrehozni.

Ledényi Attila szerint az AMB fő vonzereje, hogy négy nap alatt mintegy 6000 négyzetméteren lehet művészeti tartalmakat, alkotásokat megtekinteni. Mint mondta, összesen mintegy ötven kiegészítő program kapcsolódik a vásárhoz, mellyel az a céljuk, hogy minél több korosztályt megszólítsanak, illetve megteremtsék az érdeklődők számára a közvetlenebb kapcsolatteremtés lehetőségét a művészekkel, galériásokkal. Az egyes programok, kiállítások közül kiemelte az Art Photo Budapestet, amely a régió egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására. Az Inside Art konferenciával kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy szakmai találkozóként leginkább azoknak az igényeit elégíti ki, akiknek „némileg mélyebb, szofisztikáltabb a viszonyulásuk a művészetekhez”.

(A nyitóképen: érdeklődők az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár megnyitóján 2024. október 16-án.)