A legnagyobb sztárok dalait tette elérhetetlenné a YouTube - itt az indoklás

Furcsa üzenetbe futottak bele az amerikai felhasználók, amikor az elmúlt napokban olyan népszerű előadók dalait szerették volna meghallgatni, mint Adele, Kendrick Lamar, Britney Spears, a Green Day, vagy épp Kanye West - írta a hvg.hu. Az adott dal lejátszása helyett a YouTube-on és a YouTube Musicban is ugyanaz a kép fogadta a tartalom helyén a felhasználókat: "Video unavailable. This video contains content from SESAC. It is not available in your country".

A SESAC a Society of European Stage Authors and Composers nevű szervezet nevének rövidítése, ami a második legrégebb óta működő zenei jogvédő szervezet az Egyesült Államokban, és több mint 15 ezer dalszerző, zeneszerző és kiadó több mint 1,5 millió dalának jogai tartoznak hozzá.

A szervezet és a YouTube most tárgyal arról, hogy megújítsák a jogdíjakkal kapcsolatos, hamarosan lejáró szerződést. A videószolgáltató nyilatkozata szerint nem lesz megállapodás a határidő lejárta előtt, ezért "mivel komolyan veszik a szerzői jogokat", a SESAC-hoz tartozó tartalmakat letiltották. Ám források szerint inkább tárgyalási technika lehet a lépés, hogy minél inkább le lehessen nyomni a jogdíjakért fizetendő összeget.