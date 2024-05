Legendás magyar koncertek kerülnek bakelitre

A Hungaria most megjelenő, Rock and Roll Koncert az Ifiparkban című lemeze azt a pillanatot örökíti meg, amikor a zenekar első alkalommal játszotta el közönség előtt saját, magyar nyelvű rock and roll számait. Ezek stúdióváltozata került aztán a Rock and Roll Party című, 1980-ban megjelent albumra, amely magyar rekordot jelentő 650 ezer példányban kelt el.

Fenyő Miklós 1968-ban alapította a Hungariát, amely kezdetben beat-, majd dallamos rockzenével ért el sikereket. Az együttes a hetvenes évek végére kisebb válságba került, hosszú évekig nem kapott lehetőséget nagylemez készítésére, ezért a zenekarvezető 1980 elején új felállás és koncepció mellett döntött: a csapat az ötvenes évek rock and rolljához nyúlt vissza.

A Hungaria 1980 márciusában mutatta be a régi idők klasszikus slágereit felvonultató műsorát, a zenekarban Fenyő Miklós (ének, zongora), Dolly (ének), Novai Gábor (basszusgitár, ének), Kékes Zoltán (gitár, ének), Fekete Gyula (szaxofon, ritmusgitár, ének), Szikora Róbert (dob, ének) szerepelt. Fenyő és Novai a lemezkiadás reményében elment tárgyalni a Hanglemezgyárba–- Erdős Péter távollétében Wilpert Imrével –, ahol Novai azt mondta, már megírtak egy teljes lemezanyagot, így ígéretet kaptak egy album elkészítésére. Felmerült, hogy ez a lemez a Hungaria május 24-i ifiparkos koncertje is lehetne – egy hetük volt megírni a még nem létező dalokat...

A koncert napja egyben a Pesti Műsor magazin tehetségkutató versenyének döntője volt a Budai Ifjúság Parkban, e rendezvényt zárta a Hungaria meglepetés-koncertje. Eredetileg csak feldolgozásokat játszottak volna, ám erre az alkalomra kénytelenek voltak saját számokat írni. A koncert lehengerelte a közönséget, és bár a felvétel végül nem jelent meg, az akkor először elhangzó Hungaria-dalokat nem sokkal később stúdiókörülmények között rögzítették - ez lett az elképesztően sikeres Rock and Roll Party című LP.

A most megjelenő Rock and Roll Koncert az Ifiparkban-on hallható a Dzsungel rock; a Micsoda buli!; a Meghalok, hogyha rám nézel; a Csókkirály; a Casino Twist; és a Rock and Roll Party korai élő változata, akárcsak számos rock and roll klasszikus, köztük néhány olyan is - a Good Golly Miss Molly, a Lucille, a Let's Limbo Some More és a Johnny B. Goode -, amely a stúdiólemezen nem hallható. A hanglemez ráadás száma egy dobozban maradt, elfelejtett felvétel 1980-ból, a Csak egy lépés, Novai és Fenyő szerzeménye.

A lemez megjelenése illeszkedik a Hungaria június 1-jei koncertjéhez: a zenekarból Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Róbert egy utolsó alkalomra újra együtt áll színpadra a Puskás Ferenc Arénában. Kékes Zoltán 2017-ben, Fekete Gyula 2019-ben hunyt el.

Szintén a Moiras Records kiadásában ősszel jelenik meg a Piramis együttes A nagy buli című koncertlemezének kibővített, csaknem teljes hanganyaga, dupla albumon, Piramis 1979. IX. 23. BIP címmel. A Budai Ifjúsági Parkban rögzített felvétel a korábbi megjelenéshez képest hét dallal egészül ki, rákerült a két korongra az Égni kell annak, aki gyújtani akar; a Túl nagyra nőttél; A fénylő piramisok árnyékában; A dal; a Gyere közelebb; a Másnap olyan hatalmas lett a világ; valamint (töredékesen) a Kóbor angyal is.

A Piramis a hetvenes évek második felében a legnépszerűbb hazai hard rock zenekar volt, amelyhez olyan slágerek fűződtek, mint A becsület, a Szabadnak születtem, az Őszintén akarok élni vagy az Ajándék. Az együttesben Révész Sándor énekes, Závodi János gitáros, Som Lajos basszusgitáros, Gallai Péter billentyűs és Köves Miklós dobos szerepelt.

Az óriási sikert aratott koncertlemezen csak az elhangzott dalok fele volt rajta. A csaknem teljes anyag Som Lajos alternatív hangfelvételének köszönhetően maradt meg, és most először lesz hallható vágatlanul, technikailag korszerűsített, feljavított minőségben, dupla vinyl LP formátumra optimalizálva.

A Piramis klasszikus felállása Révész Sándor 1981-es kilépésével szűnt meg, az énekes szólóban is sikeres lett. A csapat 1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy koncertre, majd 2009-tól újra rendszeresen fellép; az eredeti tagok közül napjainkra Závodi János és Köves Miklós maradt. Som Lajos 2017-ben, Gallai Péter 2019-ben hunyt el.