Sztárgenerációk találkozója - kezdődik a 77. cannes-i fesztivál

A világ legnagyobb filmes találkozóját várhatóan meghatározza a jelentős amerikai részvétel, továbbá a Franciaországban új erőre kapott Me Too mozgalom - amely több tucat filmrendezőt, producert és színészt vádolt meg szexuális zaklatással - és a két hónap múlva kezdődő párizsi olimpia hangulata.

A fesztivál egyik leginkább várt hivatalos eseménye Francis Ford Coppola Megalopolis című filmjének bemutatója, 45 évvel azután, hogy a amerikai rendező Apokalipszis most című filmjével másodszor nyerte el az Arany Pálmát. A 85 éves filmes 1974-ben kapta első Arany Pálmáját Cannes-ban a Magánbeszélgetés című filmjéért.

Az Adam Driver főszereplésével készült nagyszabású sci-fi története egy New Yorkra emlékeztető megapolisz lerombolása és újjáépítése körül forog, a főhősei pedig az építész és a város polgármestere. Coppola negyven éve készül a végrendeletnek is szánt alkotásra, amelynek több mint 100 millió dolláros (35,6 milliárd forint) költségvetését saját vagyonából finanszírozta.

A nagy hollywoodi sztárok közül George Lucas Oscar-díjas amerikai filmrendezőt, producert, a Csillagok háborúja univerzumának megálmodóját, Indiana Jones alakjának megteremtőjét tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tünteti ki a fesztivál, hasonlóan az Oscar-díjas Meryl Streep színésznőhöz, előbbi a május 25-i záróünnepségen, utóbbi a kedd esti megnyitóünnepségen veheti át az elismerést.

A nagyszabású akciófilmek közül a fesztiválon tartják az új Mad Max-film világpremierjét, a Furiosa: Történet a Mad Maxből című alkotást május 15-én versenyen kívül mutatják be a rendező George Miller, valamint Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth és Tom Burke színészek részvételével.

Hét évvel a Me Too mozgalom elindulása után a francia filmiparban a téma idén kezdi igazán éreztetni hatását, miután Judith Godreche színésznő a nők elleni rendszerszerű erőszak leplezésének zászlóvivőjévé vált. A most 51 éves színésznő a közelmúltban feljelentést tett olyan ismert rendezők ellen, mint Benoit Jacquot és Jacques Doillon, akik állítása szerint 14 éves korában szexuálisan és pszichológiailag bántalmazták. A rendezők tagadják a vádakat, de az elmúlt hónapokban más színésznők (Anna Mouglalis, Isild Le Besco) is hasonló vádakat fogalmaztak meg ellenük, míg Gérard Depardieu-nek októberben kell bíróság elé állnia hasonló vádak miatt. Judit Godreche-nek a témában készített Moi aussi (Én is) című 17 perces rövidfilmjének külön figyelmet szentelnek a szervezők.

A fesztivál valamennyi programjában bemutatásra kerülő mintegy száz film közül 22 versenyez az Arany Pálmáért. A fődíjról döntő kilenctagú zsűrit az amerikai Greta Gerwig, a Lady Bird és a Barbie rendezője vezeti, a tagok között van Martin Scorsese Megfojtott virágok című filmjének Oscar-jelölt őslakos színésznője, Lily Gladstone, Eva Green és Omar Sy francia színészek, Pierfrancesco Favino olasz színész, Nadine Labaki libanoni rendező, Ebru Ceylan török forgatókönyvíró, valamint a 2018-ban a Bolti tolvajok című filmjéért az Arany Pálma-díjat elnyerő Koreeda Hirokazu japán filmrendező és az Oscar-jelölt A hó társadalma rendezője, a spanyol Juan Antonio Bayona.

A versenyfilmek között szerepel a kanadai David Cronenberg The Shrouds (A leplek) című, a gyászolásról szóló thrillere, a Demi Mooore főszereplésével készült The Substance, amelynek francia rendezője, Coralie Fargeat először kapott meghívást. Több mint negyven évvel az Amerikai dzsigoló című dráma sikere után jelentkezik újra közös filmmel (Oh, Canada) Paul Schrader rendező és a főszereplő Richard Gere. A Cannes-ban már többször díjazott Ali Abbasi iráni származású dán rendező The Apprentice című, Donald Trump volt amerikai elnök fiatalkoráról forgatott játékfilmjével versenyez, Kirill Szerebrennyikov orosz filmrendező Emmanuel Carrere francia szerző Limonov című életrajzi regényéből készült adaptációt mutat be. Az Oscar-díjas Szegény párák csapata is Cannes-ba érkezik: a görög Jórgosz Lánthimosz legújabb, a versenybe meghívott filmjének (Kind of Kidness) főszerepeit ismét Emma Stone és Willem Dafoe alakítják.

Franciaországot hat rendező filmje képviseli a versenyben, köztük a Dheepan - Egy menekült története című drámájával 2015-ben Arany Pálmát nyert Jacques Audiard a mexikói kábítószer-kereskedelemről forgatott egy zenés thrillert. Christophe Honoré a száz éve született Marcello Mastroiannit idézi meg Marcello Mio című filmjében az olasz filmsztár lányán, a színésznő Chiarán keresztül, akinek oldalán anyja, Catherine Deneuve lesz látható. A The Artist - A némafilmes című filmjével 2012-ben Oscar-díjat nyert Michel Hazanavicius ezúttal egy holokauszt témájú animációs filmmel (La plus précieuse des marchandises - A legértékesebb áru) kapott meghívást az Arany Pálmáért versengő művek közé.

A versenyben mutatják be az Oscar-díjas Paolo Sorrentino olasz rendező Nápolyban játszódó legújabb filmjét (Parthenope) és a visszatérő vendégnek számító brit Andrea Arnold Madár című filmjét, valamint az iráni Mohammad Raszulof új filmjét (The seed of the sacred fig - A szent füge magja) is. A rendezőt múlt héten öt évi börtönbüntetésre ítélte "a nemzetbiztonság elleni összejátszás" vádjával egy iráni bíróság. Kelet-Európát idén egy román alkotás képviseli (Trei kilometri până la capătul lumii - Három kilométer a világ végéig), amelynek rendezője Emanuel Parvu.