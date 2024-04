Ákos: óriási közönségsiker lett a Harminc év, de egy kicsit beleőszültem

Április 12-én kerül a boltok polcaira a legújabb koncertlemeze. Mi hallható az új albumon?

A Harminc év koncertlemez dupla CD és tripla LP változatán az előadás teljes anyaga szerepel. Azért is ilyen kiterjedt kiadványokról beszélünk – az LP esetén hat lemezoldalra fér csak fel ennek az előadásnak az anyaga – , mert csaknem ötven dalnak a témája csendül fel egy kétfelvonásos, nagyjából két-két és fél órás előadáson. Ez nagy feladat, hogy hogyan tud az ember harminc évet ilyen relatíve rövid műsoridőben bemutatni. Azt hiszem, hogy egy reprezentatív képet, benyomást tudunk adni a szólópályámról. Az első felvonás műsorrendjét például az is befolyásolta, rendezte, hogy itt nemcsak az énekes és a szövegíró mutatkozik be, hanem a zeneszerző is. Az első felvonásban csak olyan darabok vannak, amelyeknek a zeneszerzője is jómagam vagyok. Ilyen dalok egyébként a második felvonásban is vannak, ahol a pécsi Voisingers kórus, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar is színre lép.

Azon túl, hogy harminc évet összefoglaló jubileumi kiadványról van szó, mindenképpen fontos állomás ez? Azért is kérdezem, mert mondta még a koncertekre készülve, hogy ennyit még nem dolgoztak az előkészületeken, mint ezek a tavalyi koncertek előtt.

Én a munkát nem spóroltam ki soha egy előadásból sem, egy koncertturné vagy nagyobb hangverseny előkészítéséből sem, de ebbe valóban egy kicsit beleőszültem. Nagyon nagy munka volt ez. Természetesen ennek a munkának nagyon sok örömteli része is van, de nagyjából a próbaidőszak közepén úgy éreztem, hogy nem fogom tudni tisztességgel befejezni. Fölnéztem az égre: "Uram, Istenem, miért fogtam ebbe bele?" Aztán kiderült, hogy az ilyen küzdelmesebb próbaidőszakokból születnek a legszebb előadások. Fantasztikus közönségreakciókban volt részünk. A puszta tény, hogy az Operaházban két telt házas estét játszhattunk, és aztán csordultig telt ház előtt játszhattunk tavaly decemberben az Arénában, már jelzi, hogy a közönség hogyan reagált erre az egész erőfeszítésre. A helyzet az, hogy miután én 36 éve zenélek, és most már idén 31 éve vagyok szólista, azt is mondhatom, hogy bár én a rutint kerülöm, nem szeretek rutinból fellépni, de bizonyos fokú gyakorlatot azért már szereztem abban, hogy hogyan vezetjük elő élőben a dalainkat. Most ezeket a beidegződéseket le kellett bontani, mert ezek a hangszerelések korábban nem hangzottak így el. Tehát a régi dalainkat is teljesen új megfogásban játsszuk, van, amit más hangnemben, van, amit más dalokkal egyvelegbe szerkesztve. Nagyon nehéz tanulási folyamat volt, és a próbaidőszak közepén erősen sóhajtoztunk, de az eredmény, ami most megszületett a három már lezajlott budapesti koncert képében, amely felvételek lenyomatát tartalmazzák a most megjelent kiadványok, magáért beszél. Ráadásul ezt az előadást még három alkalommal tudjuk színpadra állítani, hogy a Budapesten kívüli Magyarország nézőihez is el tudjuk vinni. Az első most szombaton, április 20-án, Győrött az Audi Arénában lesz, a következő szombaton, április 27-én Debrecenben a Főnix Arénában játszunk, és Szegeden végződik, május 4-én, szombaton a Pick Arénában.

Változik a három vidéki koncertnek a programja, vagy ugyanaz a műsor lesz, mint ami most a kiadványokon is meghallgatható?

Alapvetően az a célunk, hogy ezt a nagyon sok munkával előállított programot állíthassuk színpadra ebben a három nagyvárosban. Nem változtatunk a programon, mert itt a zene, a szöveg és a látvány nagyon szépen egymásra talált, és úgy szeretnénk előadni ezt, mint egy színházi előadást.