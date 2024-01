Mégsem jön Európába a sztárzenekar, mert feloszlott

Nem pótolja korábban lemondott turnéállomásait és lényegében újra feloszlott a Rage Against The Machine (RATM). Erről a zenekar dobosa, Brad Wilk írt az Instagramon, aki nem akarta tovább hitegetni a rajongókat. Wilk szerint

ugyan felröppentek arról hírek, hogy a RATM valamilyen formában pótolja az énekes, Zack de la Rocha lábsérülése miatt lemondott korábbi koncertjeit, de a zenekar már biztosan nem fog élőben fellépni.

A dobos egyúttal elnézést is kért azoktól, akik eddig reménykedtek a koncertek pótlásában - írja a Telex.

A Rage Against The Machine még 2020 februárjában jelentette be, hogy újra összeáll és világ körüli turnéra indul. A Covid-járvány miatt aztán végül csak 2022-ben indult el a turné, de a chicagói állomáson Zack de la Rocha lába megsérült, ezért lemondták az összes későbbi európai fellépést is. A zenekar a környéken Bécsben, Prágában, Krakkóban és Zágrábban is fellépett volna abban az évben.

Ez már a harmadik alkalom, hogy a Rage Against the Machine feloszlik.

Sejthető volt, hogy valami megint nincs rendben a zenekar háza táján abból, hogy a zenekar Rock and Roll Hírességek Csarnokába beiktatásán csak a gitáros, Tom Morello jelent meg a négy tagból. Morello akkor el is mondta, a zenekar tagjai a beiktatás elfogadásáról és az intézményről is más véleményen vannak.